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水電工蹲騎樓吃蛋餅罰3千！警挨轟濫權很毋湯　大隊長說話了

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／林于凱議員提供）

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／林于凱議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名水電工日前蹲在騎樓下吃蛋餅早餐，並與旁人保持距離，也沒有交談，仍遭員警開單「未戴口罩」，市長陳其邁表示，裁罰會斟酌，並請執法單位衛生局和警察局做協調，避免標準不明確。而開出罰單的交通大隊也表示，會依照市長在防疫會議中所指示內容，再加強同仁執法標準。

「吃過3000元的早餐嗎？」時代力量高雄市議員林于凱接獲民眾陳情，一名水電工8日上午上工前，蹲在新興區一處騎樓下吃蛋餅，一名員警突然走上前，要求水電工交出身分證，接著就收到員警開出的罰單，舉發他未落實防疫規定「未佩戴口罩」，要他在上面簽名。

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▲高雄水電工蹲在騎樓吃早餐遭開單，申訴衛生局卻打不進去，轉向市議員林于凱陳情 。（圖／市議員林于凱提供）

▲高雄水電工蹲在騎樓吃早餐遭開單，申訴衛生局卻打不進去，轉向市議員林于凱陳情 。（圖／市議員林于凱提供）

林于凱表示，依照民眾出示畫面來看，非常明顯與人有維持一段距離，也是在通風處、沒有與人交談，符合市長宣示，是可以在戶外用餐的。

▲▼時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調,時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

林于凱強調，基層員警很辛苦，但是這種開單標準不明確、現場明明可以跟當事人講清楚說明白的，卻要當事人事後再去找衛生局申訴，不是擾民又浪費行政資源嗎？「這種濫權，真的毋湯！」

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁對水電工遭開單一事做出回應。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁則在防疫記者會上表示，工作關係總是要吃飯，假如旁邊沒有很多人、保持空曠，這個執行上他已經注意到而且保持社交距離，這部分裁罰上會斟酌，不要擔心。「我們在執法單位方面，衛生局會和警察局作好一點的協調」。

高雄市警局交通大隊大隊長張偉中則表示，會依照市長在防疫會議中所指示內容，會再加強同仁執法標準。

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