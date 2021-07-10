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高雄港驚見男浮屍口鼻冒血！監視器曝真相　他一個動作枉送命

記者吳奕靖／高雄報導

高雄港59號碼頭發現一具男性浮屍，經打撈後發現，這名浮屍在後腦以及口鼻都有血跡，經過清查這名男性浮屍是中油的一名63歲的黃姓員工，警方透過監視器還原過程，發現黃姓員工是在從中油的加油船甲板要跳上碼頭時，重心不穩跌落海中送命。

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

這起案件就發生在9日上午八點，民眾通報港警在59號碼頭有一具男性浮屍，經過20分鐘的打撈之後，初步發現後腦跟口鼻的地方都有血跡，59號碼頭旁邊停放中油的21號加油船，所以請中油人員來指認，發現死者就是一名63歲的黃姓員工。

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

▲中油一名黃姓員工從船上甲板跳到碼頭時，疑似重心不穩，跌落海中死亡 。（圖／民眾提供）

高雄港警調閱監視器畫面還原整起案件過程，就在9日的凌晨五點39分，當時黃姓員工要從中油21號加油船的甲板跳上碼頭，結果一落地疑似重心不穩就往後倒，跌入高雄港當中，研判墜海過程有可能撞擊到腦部，所以才會致死。法醫初步相驗結果，死亡原因爲溺斃、意外死亡，家屬對他的死因也無疑義。

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