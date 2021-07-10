戶外飲食微解封？陳其邁：全程戴口罩並沒放寬…實在不愛開罰

▲高雄市連九天零確診。（圖／高雄市政府）
記者許宥孺／高雄報導
中央宣布，13日起開始微解封。連日「嘉玲」的高雄市有可能開放戶外飲食嗎？市長陳其邁表示，三級警戒雖適度鬆綁，但外出全程戴口罩的規定，並沒有放寬，「我實在很不喜歡開罰，防疫規定請市民配合」。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，考量疫情的前提下，沒有針對內用開放，全部鼓勵外帶，用意在於避免室內空間脫下口罩，有近距離接觸傳染風險，所有三級警戒階段，口罩舉發事件都是秉持這樣的原則。
▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）
潘炤穎說，脫下口罩飲食的部分會依據現場舉證，主要檢視重點是再於人潮是否壅擠，可避免卻仍不避免，如果已經盡注意的義務，行為人在進行意見陳述時就會撤銷；但若有群聚、邊走邊吃或外帶竟迫不急待拿出來在路邊吃，沒有善盡到注意和規避風險的部分，處罰難以避免。
市長陳其邁則補充，「三級警戒適度鬆綁，外出全程戴口罩，並沒有放寬」，如果是因為工作沒辦法飲食，到空曠沒有危險的地方吃，當然不罰；假如是夜市賣場，在大門口群聚用餐，有一定的風險，當然不合規定。
陳其邁強調：「在執法上雖然延長三級，也希望市民朋友辛苦一點繼續配合，我實在很不喜歡開罰，防疫規定請市民配合，個案的話會視情節」。
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