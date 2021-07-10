獨／疑女友有小王大吵！高雄男「撿拖鞋」詭異溺死　高大成說話了

▲高雄市10日上午發生一起情侶吵架，結果男友溺斃， 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區發生一起命案，一名胡姓男子為了撿拖鞋摔進愛河河道溺斃，黃姓女友目擊過程，但她也向警方透露意外發生之前，對方懷疑自己有小王，所以兩人大吵一架，不過由於現場沒有監視器，所以要釐清整起案件發生原因有相當難度，就連國內知名法醫高大成也說：「這還真的有點困難」。

記者詢問國內知名法醫高大成對於這起案件，怎麼分辨是「意外摔落」或是遭人「推落溺斃」，高大成聽完之後，先是笑了一下說：「這還真的有點困難」，他說依照自己的經驗，是要看死者是怎麼摔下去、落水後呈現的姿勢這兩個部分，才能有初步的想法，同時也要針對河流是否湍急、落水者腳上穿的拖鞋、鞋底等，都是列為現場勘驗的重點之一。

但是高大成表示這起溺斃案件應該算意外：「他又沒想要自殺，然後就滑倒摔下去，最多算意外，不過還是要釐清這對情侶之間有沒有爭吵」。因為這牽扯到了意外發生的責任釐清，高大成強調：「根據過往自己的經驗，因為男生比較有力，所以一般都是將女子推落溺斃，而非是男生被推落，不排除是他自己爭吵過程當中，發生拉扯掙扎，導致發生自己摔下去的意外」，這個部分會涉及到是否有「過失致死」的刑責。

▲法醫高大成。（圖／民眾提供）

這起案件就發生在10日上午七點多，一對情侶騎車來到左營天祥二路，44歲胡姓男子跟33歲的黃姓女友交往3年，胡姓男子懷疑女友外面有「小王」，雙方一言不合吵架，胡男把機車停下，情緒不穩走到河堤邊，女友見狀大叫胡男，胡男原本要走回來，但卻發現拖鞋掉落，又回頭去撿，人卻摔進河道。

不過這是黃姓女友供詞，胡姓男子家屬也表示對整起案件沒有疑義，不過意外死亡案件必須依照程序報驗，同時現場沒有監視器也沒有目擊者，所以整起案件發生的過程，檢警還要再釐清。

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