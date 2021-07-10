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才宣布「微解封」　南警查獲一樓一鳳性交易防堵疫情破口

▲台南市警五分局9日晚上在北區一棟大樓套房內，查獲程姓陸籍女子從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局9日晚上在北區一棟大樓套房內，查獲程姓陸籍女子從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政府宣布疫情「微解封」，全國特定行業維持暫停營業，但仍有心存僥倖色情業者蠢蠢欲動，透過網路經營一樓一鳳色情交易，台南市警五分局9日晚上在北區一棟大樓套房內，查獲程姓陸籍女子從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。

市警五分局近日情蒐發現北區一處大樓出租套房疑有色情交易，經警方多日現地勘察，妥適規劃勤務，9日晚上由北門派出所所長黃正治率員前往取締，員警到場後在走廊聽到房間內傳出女子不雅聲響，立即實施臨檢，當場在房間內查獲一男一女全身裸露，從事全套性交易。

▲台南市警五分局9日晚上在北區一棟大樓套房內，查獲程姓陸籍女子從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方查出程女是透過line帳號「小吟」在色情仲介網站上發文攬客，每次性交易收取800元之酬金，全案依違反社會秩序維護法、傳染病防治法案送辦。警方為因應防疫需要，將兩人帶至奇美醫院執行快篩，檢驗結果兩人為陰性。

▲台南市警五分局9日晚上在北區一棟大樓套房內，查獲程姓陸籍女子從事性交易，全案依社維法及傳染病防治法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於疫情目前仍處於3級警戒，雖有微解封之部分措施，但特定行業仍應暫停營業，警方為防止疫情擴散，對相關特定行業將持續防疫查察，展現防疫不鬆懈之決心。
分局長李名昌表示，警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

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