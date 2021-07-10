　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄3大電影院重啟營運　日期曝光！防疫措施一次看

▲▼微解封 影城 電影院 清潔消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄電影院陸續重啟營運。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續9天「嘉玲」報到！市長陳其邁9日曾公布室內外場域微解封指引，其中電影院屬可開放場域，仍有許多規範必須遵守。威秀影城、喜滿客夢時代影城及大立in89豪華影城也陸續宣布重新營運日期。

▲▼ 高雄大遠百百貨公司。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄大遠百威秀影城13日重啟營運。（圖／記者吳世龍攝）

威秀影城公關李光爵表示，13日高雄大遠百重啟營運，解封仍不鬆懈，嚴格執行「三明治售票消毒流程」，販賣部不營業，全區禁止飲食，廁所每15分鐘消毒一次。

▲▼ 高雄夢時代廣場。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄喜滿客夢時代影城7月14日重新營運。（圖／記者吳世龍攝）

「我們準備好了！」喜滿客夢時代影城宣布，7月14日重新營運，並強調防疫工作再進化，全面佩戴口罩、量測體溫、場次間加強清潔消毒 、入場實聯制措施、排隊維持社交距離、座位採梅花入座、全區域全面禁止飲食；服務人員全面自主篩檢，每日2次體溫檢測並穿著完整防護裝備。

in89豪華影城也宣布，高雄鹽埕in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城皆於7月14日重啟營運，影城已陸續消毒好，依照中央訂立規範，廳內禁止飲食，保持社交距離並採梅花座，每廳限制100人，顧客採實名制及健康自主管理，若有發現體溫過高、確診疑慮等情形，現場人員均有緊急應變處理辦法。

▲▼高雄市9日公布微解封防疫指引。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市9日公布微解封防疫指引。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁9日宣布，7月13日起，高雄三及警戒微解封，其中包含電影院，但從業人員要加強健康管理、環境清消，7天快篩一次，且廁所每15分消毒一次；民眾則需購買預售票，戲院內禁止飲食、避免提供穿戴式或互動式裝置，座位採梅花座。

 女孩想要的都在這

【更多新聞】

3千元早餐你吃過？水電工騎樓吃蛋餅遭開單　議員怒：員警亂甩鍋

催打令衝25%覆蓋率！陳其邁建議：哪個縣市先打完就先領疫苗

高雄9千名幼教師打疫苗　Hebe、林宥嘉等31組歌手獻聲！

快訊／高雄9000名幼教人員開打疫苗！40歲女暈針送醫

快訊／打完莫德納不適送醫！急診室狂搥胸喊痛　高雄婦自述曾滑倒

獨／高雄男打莫德納猝死　里長抱屈「沒人情味」：要成立救濟制度

ET快訊
「禁8月中元普渡」三級警戒726後恐再延長？指揮中心解答了
福原愛「夫妻開台灣珍奶店」夢想破滅！她爆下一步動向
情侶怒吵他失控走向河堤　下秒溺斃！女友曝：撿拖鞋
女星「無罩衝海邊」！樂PO美照：真的悶壞　真相笑翻
電風扇在貴什麼？　內行揭「價差關鍵」回不去了
3縣市急轉彎！全台僅2地可內用　「微解封懶人包」看這裡
蛋蛋長出詭異黑點！網看嚇呆「不敢吃了」 　內行揭原因

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戶外飲食微解封？陳其邁：全程戴口罩並沒放寬…實在不愛開罰

禁8月中元普渡「三級警戒726後會再延」？指揮中心解答了

「偽」解封雙北爆假日出遊潮！新北宜蘭兩樣情　專家曝恐怖風險

玉山國家公園馬路「猴群佔領」　微解封防「路殺」遊客開慢點

手搖飲冰塊「黃金比例」　神人實測1招不走味：水會比較少

2個月沒去幼兒園「卻收1萬雜費單」　家長爆氣：防疫照顧假無薪欸

桃園不開放電影院！26日3級警戒到期後再說　鄭文燦曝關鍵

一覺醒來「捷運上架」　400米U型樑現身桃捷綠線

疫苗分配最新原則曝！依「施打意願人數」　林右昌：快上網登記

快訊／彰化急轉彎！ 縣府臉書網哀喊「母湯」　王惠美：禁內用

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

微解封開放搓麻將？維持1.5M怎打？　小編實測「社交距離麻將」超崩潰

戶外飲食微解封？陳其邁：全程戴口罩並沒放寬…實在不愛開罰

禁8月中元普渡「三級警戒726後會再延」？指揮中心解答了

「偽」解封雙北爆假日出遊潮！新北宜蘭兩樣情　專家曝恐怖風險

玉山國家公園馬路「猴群佔領」　微解封防「路殺」遊客開慢點

手搖飲冰塊「黃金比例」　神人實測1招不走味：水會比較少

2個月沒去幼兒園「卻收1萬雜費單」　家長爆氣：防疫照顧假無薪欸

桃園不開放電影院！26日3級警戒到期後再說　鄭文燦曝關鍵

一覺醒來「捷運上架」　400米U型樑現身桃捷綠線

疫苗分配最新原則曝！依「施打意願人數」　林右昌：快上網登記

快訊／彰化急轉彎！ 縣府臉書網哀喊「母湯」　王惠美：禁內用

《屍速列車》導演推新作！死3個月的殺人魔復活　驚悚80秒預告

吳念庭雙安帶勝利打點！得點圈重回4成　西武終止5連敗　　

戶外飲食微解封？陳其邁：全程戴口罩並沒放寬…實在不愛開罰

KEY曝光私下環保善舉！偷逛環保商店「店家事後才知」發文感謝

北市「逆時中」開放公托？　黃珊珊：老師打完疫苗考慮7／19解封

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「褐色碎屍」秒崩潰

禁8月中元普渡「三級警戒726後會再延」？指揮中心解答了

「偽」解封雙北爆假日出遊潮！新北宜蘭兩樣情　專家曝恐怖風險

玉山國家公園馬路「猴群佔領」　微解封防「路殺」遊客開慢點

辛度認為東奧羽球分組拿到上上籤　戴資穎帶大家祝福「衝吧」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

快訊／今增31本土病例、另增6死

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

快訊／今增31例本土「分佈4縣市」

微解封被罵翻！指揮中心本來不想開放

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

室內4人可以打麻將？陳其邁秒回：禁止

消防員打撈浮屍超震撼　他花2年發明新裝備

台中「送肉粽」微解封！送吊煞科儀14日路線曝光

即／台中連7「+0」破功！盧秀燕公布：新增2確診

台灣52天控制住疫情　網曝1數據怒：無感嗎

萬芳醫院驚傳「封院」！院方回應了

即／陳其邁二度道歉！宣布高雄「仍禁止內用」

更多熱門

相關新聞

即／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千元！陳其邁叫他別擔心

即／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千元！陳其邁叫他別擔心

高雄市一名水電工日前蹲在騎樓下吃早餐，並與旁人保持距離，也沒有交談，仍遭員警開單「未戴口罩」，市議員林于凱質疑，員警開單標準不明確。對此，陳其邁表示：「工作關係總是要吃飯，他已經注意到而且保持社交距離，裁罰上會斟酌，不要擔心。」

南警查獲一樓一鳳性交易

南警查獲一樓一鳳性交易

南京三民站清潔人員確診　北捷匡列15人採檢全陰性

南京三民站清潔人員確診　北捷匡列15人採檢全陰性

即／南投也急轉彎　餐飲改為禁止內用

即／南投也急轉彎　餐飲改為禁止內用

彰化八卦山天空步道713開放　餐廳有限度內用

彰化八卦山天空步道713開放　餐廳有限度內用

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁微解封電影院威秀影城大立in89豪華影城喜滿客

讀者迴響

熱門新聞

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

《名偵探柯南》25年結局確定了！

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

快訊／今增31本土病例、另增6死

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面