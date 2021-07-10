高雄3大電影院重啟營運　日期曝光！防疫措施一次看

▲高雄電影院陸續重啟營運。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續9天「嘉玲」報到！市長陳其邁9日曾公布室內外場域微解封指引，其中電影院屬可開放場域，仍有許多規範必須遵守。威秀影城、喜滿客夢時代影城及大立in89豪華影城也陸續宣布重新營運日期。

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▲高雄大遠百威秀影城13日重啟營運。（圖／記者吳世龍攝）

威秀影城公關李光爵表示，13日高雄大遠百重啟營運，解封仍不鬆懈，嚴格執行「三明治售票消毒流程」，販賣部不營業，全區禁止飲食，廁所每15分鐘消毒一次。

▲高雄喜滿客夢時代影城7月14日重新營運。（圖／記者吳世龍攝）

「我們準備好了！」喜滿客夢時代影城宣布，7月14日重新營運，並強調防疫工作再進化，全面佩戴口罩、量測體溫、場次間加強清潔消毒 、入場實聯制措施、排隊維持社交距離、座位採梅花入座、全區域全面禁止飲食；服務人員全面自主篩檢，每日2次體溫檢測並穿著完整防護裝備。

in89豪華影城也宣布，高雄鹽埕in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城皆於7月14日重啟營運，影城已陸續消毒好，依照中央訂立規範，廳內禁止飲食，保持社交距離並採梅花座，每廳限制100人，顧客採實名制及健康自主管理，若有發現體溫過高、確診疑慮等情形，現場人員均有緊急應變處理辦法。

▲高雄市9日公布微解封防疫指引。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁9日宣布，7月13日起，高雄三及警戒微解封，其中包含電影院，但從業人員要加強健康管理、環境清消，7天快篩一次，且廁所每15分消毒一次；民眾則需購買預售票，戲院內禁止飲食、避免提供穿戴式或互動式裝置，座位採梅花座。

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