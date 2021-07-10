黃偉哲拍板「禁止內用」！　台南餐飲工會力挺：不差這兩個禮拜

▲台南市長黃偉哲下午召開防疫記者會。（圖／翻攝臉書直播）

記者林悅、莊智勝／台南報導

全台疫情趨緩，雖然三級警戒未降，但全國已經開始著手「微解封」，針對餐廳是否開放內用吵翻天，其中六都僅台南市長黃偉哲於昨率先宣布開放「有條件內用」，因此臉書遭到網友灌爆，黃偉哲今下午疫情記者會中一改先前立場，選擇傾聽業者心聲，決定夜市、各大餐廳、小吃店家「不開放內用」。

黃偉哲指出，今已先行與台南市各大餐飲業者、工會一起開會討論，共有10多個工會與會，並得出共同指引，決定暫緩開放餐廳內用。大台南西餐服務人員職業工會邱理事長表示，很感謝市長一開始並未限制餐廳不能內用，但今早討論後，認為全國防疫應以一致標準處理，因此建請市府「暫時還是不要開放內用，以外帶為主！」邱理事長表示，到7月26日這兩周，確實會比較辛苦，「希望大家堅持，讓防疫落實，台南+0能延伸到解封那天。」

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台南餐飲職業工會劉理事長也指出，工會會員有4000多人，「大家都建議市長，不差這兩個禮拜，為了提早『微解封』、開放民眾內用，也許警戒會因此再延長2、3個月也不一定，所以建議餐廳還是以外帶為主。」

台南市職業總工會吳秘書長說，「市長德政，願意開放開廳內用，但昨天透過電話徵詢各基層工會理事長，大家一致建議，盡量不要這麼早開放，寧可在這兩周把疫情穩定下來，之後再開放內用比較安全，這是所有基層共同的心聲。」

除了餐廳業者外，台南市712後將有條件開放夜市，但同樣禁止內用，飲食以外帶為主，同時要求「3罩1套」，包括口罩、面罩、食物遮罩及手套，同時必須加強消毒作業、容留人數管制、維持社交距離等。台南武聖夜市孫理事長也表示，夜市已經一個多月沒有生意，大家都很痛苦，雖然台南三大夜市開放，但疫情還未相當緩和，提醒民眾夜市同樣「只外帶、不內用」。

▼台南712後微解封開放夜市，但飲食仍只提供外帶，禁止內用。（圖／記者林悅翻攝）