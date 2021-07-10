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贊成夏天鬆綁！台大醫指「以免秋冬沒機會」　陳時中：看法一樣

▲▼ 0710中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，部分場所可有條件微解封，但各縣市首長則有不同看法。專家認為，台灣不趁現在夏季病毒較不活躍時透氣，一旦秋冬疫情轉嚴峻，就更沒機會開放。對此，指揮官陳時中回應，「看法一樣」，強度與防疫疲乏兩者要拿捏，抗疫才會做得比較好。

指揮中心宣布，全國第3級警戒延到26日，但適度鬆綁，除餐飲場所可內用，微解封場所含電影院、室內外運動場館、遊樂園及國內9人以下旅行團等。但各地方政府，針對中央公布的微解封指引，有不同的規定與做法。

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台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，各縣市政府不願開放內用，但防疫不可能滴水不漏，若不在夏天鬆綁一點，疫情到秋冬季轉嚴峻，那不就更沒機會開放，大家都要學習與新冠病毒共存。

對於醫師、學者的看法，陳時中回應，「看法跟我們一樣」，每個國家在做防疫，但是強度與防疫疲乏兩者要有適度拿捏，互惠補足，這樣抗疫才會做得比較好。

中央宣布「有條件開放」部分行業後，各界充滿疑慮，認為「確診數還沒歸零，不應開啟內用」。不過，有知情人士透露，其實這是「不得已的權宜措施」，指揮中心是傾向不開放，但考慮到民生經濟，還是執行小範圍的妥協。

知情人士提到，從5／19至今，台灣民眾在這段時間已經相當自律，也配合得很好，可是近兩週也可以觀察到已經有點受不了，開始有往外跑的現象，為了民生經濟、人民的狀態，指揮中心不得不做這項決定，否則再這樣下去，有些人收入真的會受到很大影響，就算有紓困，也沒辦法得到完整的效果，因此不得不選擇這樣的方式。

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