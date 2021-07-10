冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「碎爛小強」秒崩潰

記者吳美依／綜合報導

美國網友亞力克珊（Alexa Carcione）6日在麥當勞點了一份Oreo冰炫風，原本正開心享用，卻突然嚼到奇怪的「餅乾」，吃起來口感酥脆卻又會爆漿，嚇得立刻吐出來，未料竟是一隻蟑螂。她向分店投訴後，卻沒有獲得任何道歉或賠償，氣得將「小強」殘破屍體拍攝下來，分享在TikTok上。

影片中，亞力克珊拿著一杯Oreo冰炫風，接著將鏡頭轉向白色棉被，上面沾染「一灘」褐色、碎爛的蟑螂屍體。她回憶，當時突然感覺到「嘎吱嘎吱」的口感，有一點像在嚼蝦殼，而且還非常多汁，立刻驚覺「這不是Oreo」，「除非你們喜歡蟑螂，否則別吃麥當勞！」

▲美國一名女網友宣稱自己在冰炫風裡吃到蟑螂。（圖／翻攝TikTok@alexacarcione）

亞力克珊向聖地牙哥州立大學（San Diego State University）分店投訴，但卻僅得到「非常謝謝妳告訴我們」的回覆，「他們甚至沒有道歉或退款，我隔天早上打電話給總公司了」。她坦言心理陰影超大，以後再也不會去麥當勞點餐。

此影片至今累計近21萬次觀看，許多網友都被嚇壞，紛紛表示近期都不想再吃麥當勞，「女孩，我無法想像，我的新恐懼被解放出來了」、「我甚至不會怪妳吐在毯子上」。也有人指出，如果沒有妥善清潔冰淇淋機器，就很可能發生「小強」慘案。



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