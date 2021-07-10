13名「哥倫比亞前軍人」涉刺殺海地總統！落網稱「策劃者叫Mike」

▲ 友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣友邦海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日遭到暗殺身亡，根據當局調查顯示，共有約28人涉嫌此案，其中包括26名哥倫比亞人和2名海地裔美國人，目前已逮補17人、3人遭槍斃，。對此，哥倫比亞警政署長維倫席亞（Jorge Luis Vargas Valencia）今日表示，有4間公司涉嫌參與招募此場暗殺的相關人員。

綜合外媒報導，海地選舉部長皮耶（Mathias Pierre）表示，目前2名海地裔美國人已遭逮補，分別為35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent），索拉吉斯說自己在網路上找到一份翻譯的工作才會前往海地，但拒絕透露相關報酬，雖然他們稱自己只是負責幫忙翻譯，不過文森也供出了此暗殺案的主謀是一名會講西班牙文和英文的外國人，名叫「Mike」。

▲28名嫌犯中有2人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）

一名海地法官在9日補充，索拉吉斯是居住在南佛羅里達州的美國公民，先前曾在加拿大駐海地大使館擔任保安，已經在海地待超過一個月，而文森則是住在一個海地親戚家約半年；這兩個美國人也表示，他們被帶到海地首都太子港的一間高級酒店與其他刺客碰面，不過當時他們的目標並非刺殺總統，而是綁架。

這名法官透露，索拉吉斯說他們在摩依士被刺殺時，透過麥克風大喊他們是來自美國緝毒局的特工，而經過調查也顯示，在摩依士被殺害時，索拉吉斯和文森的確不在房間內，且兩人堅持該謀殺案應該已經精心策劃超過一個月，因為參與謀殺案的哥倫比亞人大多都已經在海地待了超過三個月，但他們無法提供更多的的資訊和可能的動機細節，

▲海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，哥倫比亞國防部官員今日指出，有4間公司參與招募此場暗殺的相關人員，其中有13人是哥倫比亞退役軍人，更直接點出了這13名嫌疑人的名字；國防部透露，他們之中有2人已被槍斃，另外11人被拘留，他們分成兩批，第一批約在5月份就從巴拿馬和多明尼加前往海地，第二名則在本月4日從多明尼加前往海地。

其中一名聲稱是哥倫比亞嫌疑犯烏里韋（Francisco Uribe）妻子的女子「Yuli」向哥倫比亞媒體表示，她對丈夫的行蹤不太清楚，甚至不知道他去了海地，只知道一間名叫CTU的公司以每月2700美元的薪水，聘請烏里韋到多明尼加來保護當地有權有勢的大家族，而她也在6日晚間摩依士遇刺前、約晚上10點時曾和烏里韋通電，當時烏里韋表示自己正在值班，不過卻在隔天收到烏里韋傳來疑似要道別的簡訊，表示自己正在逃亡中。