遊樂設施「前後狂晃」險翻覆　驚悚片曝光！遊客卡半空中恐怖旋轉

記者吳美依／綜合報導

美國密西根州特拉弗斯市（Traverse City）正在舉辦全國櫻桃節（National Cherry Festival），吸引許多遊客前來。遊樂園設施「魔毯」（Magic Carpet）8日晚間載滿遊客，正在運作中，卻疑似基座鬆脫，突然劇烈前後晃動，差一點就要翻覆，恐怖畫面都被目擊者拍攝下來。

影片中，「魔毯」支架仍在旋轉中，基座卻已經不穩亂晃，差一點就要翻覆。周遭遊客聽見巨大金屬聲響，並且發現設施異常搖動，嚇得尖叫竄逃。

▲美國密西根州遊樂設施差點翻覆。（圖／翻攝TikTok@crazyfootage45）

幸好，不少民眾見義勇為，立刻衝上去攀住基座，集眾人的體重與力量，設法讓設施保持平衡，最後果然成功讓「魔毯」穩定下來，直到逐漸停止運作。

綜合《新聞周刊》等外媒報導，「魔毯」在慶典第6天出現故障，目前已經停止營運，送回廠商處檢查，設法釐清事故原因。

全國櫻桃節負責人佩伊（Kat Paye）表示，遊樂設施每天都會接受例行檢查，操作員上工前也會填寫書面報告，「我很感謝工作人員的迅速反應，也很感謝沒有人受傷」。阿諾得遊樂園公司（Arnold Amusements）說，目前尚不清楚故障原因，辦公室經理埃文（Joey Even）說，「這是一個很可怕的情況，但我們非常幸運，所有顧客、操作員以及周遭其他消費者都很安全」。

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