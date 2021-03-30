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麥克雞塊有「4種形狀」　暗藏巧思曝光！網驚呆：從來沒發現

麥當勞雞塊,麥克雞塊。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞的「麥克雞塊」是超人氣商品。（圖／達志影像／美聯社）

 記者吳美依／編譯

速食品牌麥當勞（McDonald's）深受大人小孩喜愛，美味餐點風靡全球，麥克雞塊（McNuggets）更是超人氣經典商品。但是，一些外國網友驚訝地發現，麥克雞塊竟有圓球、鐘型、靴子和骨頭4種形狀。據悉，這種俏皮設計，是為了讓孩子們更加享受用餐過程。

▲麥當勞「麥克雞塊」有4種形狀。（圖／翻攝自YouTube／McDonald`s Canada）

▲麥克雞塊製作時，就被形塑成4種不同形狀。（圖／翻攝自YouTube／McDonald`s Canada）

加拿大麥當勞2014年的一部舊影片最近在網路上重新掀起熱烈討論，人們得以一窺安大略省某工廠的內部作業情況，了解麥克雞塊製作過程。只見雞肉餡料被攪拌、混合均勻，捏成四種不同形狀後，裹上麵衣，做成半油炸、半冷凍狀態，最後打包出貨，送往每一間分店。

▲▼麥當勞「麥克雞塊」有4種形狀。（圖／翻攝紐西蘭麥當勞）

▲▼麥當勞「麥克雞塊」有4種形狀。（圖／翻攝YouGov）

▲麥克雞塊有球、鐘、靴子和骨頭4種形狀。（上圖／翻攝紐西蘭麥當勞；下圖／翻攝YouGov）

根據《鏡報》報導，加拿大麥當勞公司解釋，麥克雞塊的形狀是「以孩童為出發點」製作而成，設計不同形狀，是為了讓人們在沾醬食用的過程中，感受到更多樂趣。

許多網友得知後，紛紛留言表示震驚，「竟然有4種形狀，我太驚訝了」、「我從來不知道這件事」、「我知道它們有不同形狀，但從來不知道這是認真的一回事，而且還有各自的（形狀）名稱」、「這些名字都是真的！我以為是我自己亂取的！」

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