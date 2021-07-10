暑期營隊停辦不停學　奧萬大推4周線上自然生態主題課程

▲奧萬大暑期線上課程開跑，提供親子防疫期間在家自學的選擇。（圖／資料照片，林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情期間停課不停學，親子夥伴們雖，奧萬大自然教育中心推出一系列的線上課程，提供昆蟲生態等4個主題，讓無法在暑期參加營隊的親子夥伴們在家中就能體驗到奧萬大豐富的自然生態知識，園方邀請各位民眾至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專業一起學習。

奧萬大自然教育中心指出，線上課程活動將以臉書粉絲團影片分享及直播活動進行，4個主題分別以4週進行：第一週（7月12至18日）主題為昆蟲生態，將認識昆蟲的基礎構造、類型與家中常見之昆蟲；第二週（7月19至25日）主題為森林探索，運用森林調查活動為概念，以科學探究的方式進行活動。

▲奧萬大暑期線上課程開跑，提供親子防疫期間在家自學的選擇。（圖／資料照片，林務局南投林管處提供）

第三週（7月2日6至8月1日）主題為森林療癒，運用影像與聲音的方式，線上體驗森療活動課程；第四週（8月2至8日）主題為動物調查，透過擺放陷阱與直播收陷阱等方式，讓民眾理解動物調查的方式與重要性，並且學習如何尊重野生動物。

奧萬大自然教育中心表示，本次活動自7月12日至8月8日起為期4週，將於，即日起於粉絲專頁將有一系列的活動貼文，活動後也會舉辦抽獎活動；詳細活動資訊請至臉書搜尋並加入「奧萬大自然教育中心」粉絲團（https://www.facebook.com/AWDNC/），或撥打奧萬大自然教育中心電話（049-2974499）詢問。



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