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花蓮微解封出爐！東大門夜市13日再開張　限外帶禁內食

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應全國7月13日微解封，花蓮縣長徐榛蔚於9日防疫記者會上說明花蓮縣微解封各場域之措施及第二梯莫德納疫苗施打預約方式，徐榛蔚提醒，全國雖然微解封，但仍屬3級警戒，呼籲鄉親切莫掉以輕心，仍須做好防疫措施。

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

東大門夜市13日起重開放，但攤商及民眾仍須遵守防疫規。

徐榛蔚首先針對餐飲業微解封措施說明，餐飲業室內用餐防疫管理措施，除落實從業人員健康管理監測：每日量體溫、戴雙層口罩及工作衣帽、勤洗手；外場人員雙層口罩及面罩；加強餐飲場所環境清潔消毒：每日供餐時段執行環境清潔及消毒、增加廁所衛生清潔及消毒頻率；實施顧客用餐管理：顧客實聯制、門口提供洗手設施、除用餐外全程戴口罩；每人用餐座位距離1.5公尺以上梅花座或使用隔板、主動提供套餐及餐具方式，避免客人移動取用。

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼相關戶內外運動場館、餐飲、藝文及遊憩類微調及防疫規定。

針對東大門夜市微解封部分，徐榛蔚表示，自13日零時起恢復非遊戲類店家營業，但為兼顧遊戲類店家之生計，於疫情期間開放遊戲類店家得向縣府申請暫時變更為非遊戲類之營業項目，但在變更後仍必須遵守夜市非遊戲類之管理措施。且為進行人流管制，夜市僅開放中山路、重慶路及自由街各1個出入口，夜市內仍維持禁止餐飲內用，僅提供外帶或外送服務，為避免人潮過度群聚，東大門夜市將進行人流總量管制，營業時間內園區容留最大總人數為2500人；夜市出入人員（含送貨人員）必須實施實聯制；飲食、熟食攤須加裝遮罩或隔板。

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮高爾夫球場、室內外運動場館包含健身房（游泳池除外），場域容留人數以最適承載量25%為限，採取實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器具（禁止混用）、避免肢體碰觸、禁止團體競賽（技），器材、設備應間隔開放，每次使用後需清消，開放廁所及更衣室，且加強環境清消，並暫停開放游泳池、淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱及交誼廳等，餘請參考中央防疫指引。體育場包含德興園區、美崙田徑場以及花崗山田徑場的部分，配合中央政策開放民眾使用，全程佩戴口罩、保持社交距離，主要出入口設置公告及實聯制QR code，上班時間由本場派員巡視控管，下班時間或假日期間則由其他機關協助稽查管控。相關運動場館開放後，若出現確診者足跡，將暫停開放，並進行清消作業及相關防疫管制作為。另外，健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、游泳池等其他類似場所仍須關閉。

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

秘書長張逸華說明，花蓮縣藝文場館7月13日起微解封場所包括電影院、鐵道文化園區、鐵道電影院、慶修院、檢察長宿舍、原住民族野菜學校、光復鄉太巴塱部落驛站、客家文化會館第一二展示室、演藝堂、圖書館、石雕博物館、文化局美術館、考古館等場所。

電影院售票以預售票優先，避免提供穿戴式、互動式及觸控式裝置，座位應採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排；室內外運動場館、健身房（游泳池除外）、花蓮高爾夫球場場域容留數以最適承載量25%為限，採取實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器材、開放廁所及更衣室。其他微解封藝文場館細部規範可至花蓮縣政府官方網站或花蓮縣政府臉書查詢。

▲▼全國3級警戒延長及適度鬆綁對照表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

有關中央微解封指引中針對健身房規定個人運動器具部分，許多健身房業者表達執行上有困難之處，縣府行政暨研考處已行文中央政府，建請中央考量業者困難有更明確的規範或鬆綁。由於觀光夜市、餐飲場所陸續鬆綁，許多家長將回到職場工作，但幼兒園、補習班及安親班仍未開放，縣府已行文中央政府為鄉親發聲，請中央考量家長的需求。

針對花蓮縣遊憩場所微解封指引，秘書長張逸華指出娛樂漁業娛樂漁船登載乘客數10人以上需降載乘客數六成（不含船員），10人以下則無限制（不含船員）；七星潭海岸風景特定區、太平洋公園海域沙灘區禁止進入，僅開放草地公園區散步，除依規定實聯制及戴口罩外，也必須保持1.5公尺社交距離。

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