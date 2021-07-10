台灣疫苗覆蓋率12%！「再爆沒退路」專家急翻：微解封真的太早了

▲專家擔憂直呼「微解封真的太早了！」（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心8日宣布三級警戒再延長至26日，不過開放在一定的範圍內微解封，其中將開放餐廳內用，但六都中有五都仍持續不內用的決策。毒理學教授招名威就在臉書發文，說他理解很多店再不開張可能就要餓死，但很多場域既密閉也不寬敞，解封後萬一再爆發，是完全沒有退路可言，直言「微解封真的太早了！」

招名威9日晚間在粉絲專頁「招名威教授 毒理威廉」發文，提到當天確診數又回到30以上，「雖然Rt值小於1，但如果沒有持續幾日像昨天的20以下的話，微解封真的太早了！」他指出，大家的終極目標是「疫情盡快退燒，遠離我們」，但現在確診數字上下浮動，處在一個不確定的狀態，所以這時候真的不能鬆懈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

招名威強調，一旦解封後再發生破口，病毒傳播的速度很快，「就怕一個萬一，誰能保證我們還可以在7週內穩定疫情？」接著他提到，歐美之所以能為了生計，不顧一切解封、開放，大前提是疫苗充足，「開放的策略是一個，進可攻退可守的狀況，解封之前疫苗覆蓋率，超過5成以上，就算有破口，也不至於會再大爆發，但每天都還是有數以千計的人確診……」

▲招名威表示，台灣明明很努力在施打疫苗，但覆蓋率不過12%。（圖／記者湯興漢攝）

反觀台灣，明明很努力在施打疫苗，但覆蓋率不過12%，「解封後萬一爆發的話，我們是完全沒有退路可言。」招名威說他非常理解「再不開張就要餓死的窘境」，但很多場所都是密閉空間，而且還不寬敞，就算嚴格規畫「每個人與人之間的社交面積是2.25平方公尺」，也不一定每個人都會落實。

招名威就直呼，這樣看起來餐廳不能內用，游泳池更不建議開放，「不應該為了一部分不理性的聲音，而罔顧了防疫的專業，目前台灣真的不適合大解封！」招名威肯定台灣的防疫做得好是事實，「但疫苗覆蓋率低也是事實」，所以他建議還是保守一點，才能樂觀期盼疫情完整退燒的未來。