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26歲女高雄會男網友一夜亡　父見屍心碎討公道：被餵毒性侵害死

▲台北女見網友卻死亡，二名嫌犯被移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）
▲台北女見網友卻死亡，二名嫌犯被移送，前面為錢男，後為宋男 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導


簡姓女子從台北南下高雄找宋姓網友，沒想到卻死在男網友房間，警方於現場搜出已經使用過約8包毒咖啡，檢警相驗釐清死因，簡女父親表示：「我只是要給我女兒一個公道」，至於現場有扣得毒品咖啡包，初步驗出屬於三級毒品，是否係吸毒過量所致，確切死因，仍待解剖認定。

▲▼台北簡女南下高雄與網友見面，不料卻吸食毒咖啡包暴斃，爸南下殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲簡女遺物。（圖／記者吳世龍攝）

這名簡姓女子南下見宋姓網友，未料卻突然猝死在網友的房間內，經警方調查現場留有使用過後約8包的的毒咖啡包，宋男透露與簡女在共食毒品後，2人曾發生性關係，但宋男表示，因簡女經期來，只做了一下就結束。據查該批毒咖啡是宋姓與同在場的錢姓友人的，警方將查扣剩餘未及使用的毒咖啡包，進一步送驗。

據簡女父親的友人稱，簡女很單純，之前家中有意栽培她打網球，近期因為疫情關係待業在家，迷上線上遊戲，凌晨離開家中只跟二哥說要南下，約16時多還在線上跟表姊打遊戲，質疑2男事情發生為何不撥打119是打110，而且咖啡包8包怎麼可能一個人喝，不合邏輯，怒轟：「你們今天真的玩過頭了，養一個女兒養到26歲你們就這樣把她搞掉」，希望檢方能查出死因，讓真相水落石出。

簡女父親也心痛表示：「人都死了，我只是要我女兒一個公道，她是被害死的、被餵毒品、被姦殺的！」

檢警9日下午相驗完畢，PCR採檢為陰性，目前排定週一下午複驗，現場有扣得毒品咖啡包，初步驗出屬於三級毒品，是否係吸毒過量所致，確切死因，仍待解剖認定。另外，宋男及錢男目前移送地檢署複訊。

時間對我們來說完全沒用！

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