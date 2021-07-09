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社會 社會焦點 保障人權

台北女會網友猝死！父悲認屍「死因曝光」　房間搜出致命關鍵

▲高雄市三民區一間出租套房傳出女子陳屍，派出所偵辦中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲從台北南下見網友的簡女結果暴斃男網友套房內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

簡姓女子從台北南下高雄找宋姓網友，沒想到卻一覺不醒，警方到場時簡女已猝死，現場發現毒品咖啡包，初步發現死者與宋男曾吸食毒咖啡包且發生過性關係，進一步追查發現，竟搜出已經使用過約8包毒咖啡。

調查發現，26歲的簡姓女子，與32歲宋姓男子是在網路遊戲當中認識的，兩人認識時間大約一週左右，最後相約8日見面，當天下午約16時簡姓女子搭車從台北南下抵達高雄，兩人就前往宋姓男子的租屋處，還約了錢男一起，後來簡女表示自己就很累就睡著了，當時簡女是下半身赤裸躺在宋的床上睡著，約過了快5小時都沒醒，宋男覺得不對勁上前叫醒她卻一動也不動，才趕緊報警。

員警前往調查發現，現場留有使用過後約8包的的毒咖啡包，宋男透露與簡女在共食毒品後，2人曾發生性關係，但宋男表示，因簡女經期來，只做了一下就結束。據查該批毒咖啡是宋與錢姓友人的，警方將查扣剩餘未及使用的毒咖啡包，進一步送驗，不排除服用毒品過量致死，全案報請檢察官相驗中，才有辦法釐清真正死因。

警方訊後將宋男及錢男依過失致死罪及毒品危害防制條例送辦，也通知女子家屬到高雄認屍，第一時間父親得知後相當驚訝怎麼會發生意外，他向警方表示，不知道女兒到高雄，對於私下生活沒了解。全案報請檢察官相驗中，預計最快下午才能相驗，釐清真正死因。

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