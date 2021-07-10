跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒滑倒！跌進大排送醫不治

▲▼高雄男跟女友吵架，不慎滑倒跌落大排內，命危搶救中。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄一名胡姓男子與黃姓女友吵架，便走向左營區天祥二路的大排水溝，假裝要跳河，不料，卻因撿拾安全帽，胡男不慎跌入排水溝內，被救起時已無呼吸心跳，經醫院緊急搶救，仍不幸宣告不治。

左營分局新莊派出所於110年7月10日7時15分獲報，於天祥二路河堤公園處有人掉落河內，請求協助，立即調派警網到場管制，消防局共出動8車23人，由消防員更換潛水裝備，出動橡皮艇進行打撈作業，於7時50分許尋獲落水男子，現場打撈時已無生命跡象，由救護車緊急送往榮總急診。

據初步了解，該落水男子姓胡(66年次)，報案人黃女(77年次)與胡男為情侶關係，因騎車外出的路程中疑發生口角，胡男騎到該處後後下車，情緒不穩胡男逕自走進河堤內，黃女見狀出聲制止胡男行為，胡男聽勸準備折返回來時，發現拖鞋掉落，回頭撿拾拖鞋時不慎摔落河道內，黃女發現後立即緊急報警處理。

胡男經緊急送醫搶救過後，仍不幸宣告不治。警方呼籲，請民眾珍愛生命，切勿靠近危險水域，以保障自身安全。

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