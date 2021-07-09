抓到了！詐團鎖定醫界：你濫領藥品　護理師被騙68萬警狂調監視器

▲假冒檢察官的黃嫌，步行往被害人停放之白色車輛，被害人下車後將金錢交付。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名護理師接到自稱健保局來電說就醫紀錄有問題，疑似遭人盜用身分領用藥品，又接到假檢察官的電話表示帳戶涉案得被凍結，需要將68萬提領出交給檢察官，由於怕影響自己的工作，便掉入詐騙集團設下的圈套，事後她越想越不對才趕緊報案，警方抓到26歲車手，他供稱因疫情關係已失業1個多月，且在外欠有賭債，缺錢花用的情況下，才會動上歪腦筋。

▲疫情期間竟冒用健保局身分，詐騙民眾面交68萬。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市苓雅區一名44歲的王姓婦人於2日接到健保局來電說就醫紀錄有問題，疑似遭人盜用身分領用藥品，金額高達5萬多元，由於王婦是一名護理師，聽到這消息整個人嚇傻了，就怕影響自己的工作，沒多久就接到假165專員電話告知，因她的身分遭人盜用涉嫌洗錢防制法等案件，她一五一十地告知對方自己名下有幾個戶頭、帳號、幾張提款卡，電話結束後又轉給假檢察官，假檢察官告知王婦：「因妳名下戶頭有涉案需要凍結，必須趕在下午兩點前將68萬元領出，並且要查扣」，王婦隨即前往銀行領錢，在約定處所，等待假檢察官的到來。

▲黃嫌搭車逃逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

假扮檢察官的黃姓嫌犯前往指定處所，還給予一封查扣信函，讓王婦更加確信自己身分遭人冒用，當面交付68萬元予假檢察官，但事後王婦越想越不對，便趕緊報案，警方見該信函，就知道是遇上詐騙。

警方擴大調閱數百支監視器畫面，掌握了犯嫌使用的交通工具，並得知黃姓犯嫌的身分，不料黃嫌為躲避警方查緝，足不出戶，員警僅能於現場以車為家埋伏監視，在員警多日的守株待兔下，終於等到黃嫌與友人外出的時機，警方見狀立即上前拘提黃嫌到案，當場查扣行動電話1支、現金8千元，及作案衣服等證物。

26歲的黃姓車手向警方表示，因疫情關係已失業1個多月，且在外欠有賭債，缺錢花用的情況下，才會動上歪腦筋，在朋友的介紹下當車手賺外快，得手後，擔心遭警方掌握行徑，才會待在友人家躲避查緝，事隔多日黃嫌以為警方已鬆懈，才會與友人相約出門，被逮後被依詐欺罪，移請高雄地檢署偵辦。

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