夕陽沒看到先噴270萬！9青少年約遊西子灣　嫌天氣熱屋內集合　

▲9年輕男女先集合聊天，準備去西子灣看夕陽 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

微解封的日子還沒到，就有一群年輕人急著想出去玩，高雄左營區一棟大樓被民眾檢舉疑似群聚，警方到場後果真發現有一群年輕人擠在狹小的客廳正在聊天，原來這9名男女打算傍晚去西子灣看夕陽，因為外面太熱，就先在其中一人家中集合聊天，讓警方忍不住罵道「太熱不要出來待在家阿！」

▲9年輕男女先集合聊天，準備去西子灣看夕陽 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄左營區大中二路某大樓地下停車格9日15時因停放多輛機車，附近民眾懷疑有人群聚報案，警方到達現場詢問確認該停車位所屬住戶後，搭乘電梯上樓恰巧遇見18歲的盧姓住戶在電梯門口等候友人，經盧男同意開門入內查看，屋內果真有6名少年、3名少女在客廳內群聚聊天。

現場9名年輕人年紀約17至21歲，有部分還是高中生，預計當天傍晚要前往西子灣遊玩、看夕陽，一群人先在盧男家中集合，警方到場時現場有人辯稱：「一下子就要走了，是在這裡集合」，警反問：「外面集合不行嗎」，有人還回說：「外面太熱了」，讓警方忍不住罵道：「太熱不要出來待在家阿！」，頓時間鴉雀無聲。

現場9名男女違反室內五人以上非必要之聚會，警方依《傳染病防治法》第67條規定，可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，共開出9張舉發通知單移請衛生局裁罰，並責令在場眾人立即離去。

時間對我們來說完全沒用！

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