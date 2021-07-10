9屁孩半裸擠客廳玩瘋了！通通沒戴罩　鄰居怒檢舉群聚⋯狂噴270萬

▲高雄市苓雅區一棟公寓傳來大聲嬉鬧被住戶檢舉，這才發現有9個人在室內群聚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

微解封13日才上路，但高雄市苓雅區有9位民眾大解封，連上衣都脫了，而且還打牌、聊天，不過太大聲了，惹毛鄰居報警，員警上門時還辯稱都是「室友」，秒被識破。

高雄市苓雅區一棟公寓當中傳出了嬉鬧聲音，員警在樓下都已經聽到了，難怪鄰居會火大檢舉表示這棟公寓當中「疑似有人群聚」，員警敲了這棟公寓裡頭其中一戶的鐵門，一打開就是一堆半裸上身的男子，有人躺著打手遊，有人在打牌，員警問都是住在這邊的嗎？他們第一時間還想騙警方是「同住」。

算一算裡頭的人，總共有9位，他們表示都是同住，不過員警透過「簡單」生活作息詢問，一下就戳破了他們的技倆，原來這棟裡頭只有4個人住，其中一位24歲的張姓男子表示自己是承租人，跟女友以及另外２位朋友同住，可是最近真的是悶壞了，所以找來5個朋友一起打牌聊天，還有人是未成年，而且根本不是「微解封」，根本就是「大鬆綁」，因為通通沒有戴口罩。

▲高雄市苓雅區一棟公寓傳來大聲嬉鬧被住戶檢舉，這才發現有9個人在室內群聚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方依照傳染病防制法第37條，違反室內5人以上群聚開單，他們將面臨6萬元以上，30萬元以下罰鍰，本案9人最高合計更可重處270萬元罰鍰，依規定開立舉發通知單，並依傳染病防治法函報衛生局裁罰。

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