快訊／26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「10萬元交保」

記者洪靖宜、柯沛辰／高雄報導

台北26歲簡姓女子南下見男網友，不料卻死在宋姓網友房間。警方偵辦後，現場搜出8包毒咖啡包裝，將宋男及在場另一名錢姓友人依過失致死罪嫌送辦。檢方9日晚間複訊後，認定2人違反《毒品危害防制條例》，諭令分別以10萬元、5萬元交保。

2人移送高雄地檢署複訊時，宋男稱雙方是約砲、一起施用毒品，訊後被依違反《毒品危害防制條例》及《藥事法》，諭令10萬元交保。不過，宋男說詞是否屬實，仍待後續解剖、採驗才能釐清。

至於提供毒品的錢男，也違反《毒品危害防制條例》，被諭令5萬元交保，並限制住居。

對此，簡父悲慟不已，控訴女兒是被餵毒性侵致死，「我只是要給我女兒一個公道」。他質疑，2男事發後為何不撥打119是打110？而且咖啡包8包怎麼可能一個人喝，根本不合邏輯。

▲簡父指控，女兒是遭男網友餵毒性侵，希望檢警能還女兒一個公道。（圖／記者吳世龍攝）

警方初步調查，簡女在網路遊戲結識32歲宋男，兩人8日相約在男方高雄租屋處見面。之後，宋男找來29歲錢姓友人，由錢提供毒品助興。

宋男供稱，他跟簡女有發生關係，後來以為簡女睡著，直到晚間9點多，他摸女方身體，發現簡女全身僵硬，才趕緊報案。

由於現場有扣得的8個毒品咖啡包，初步驗出屬三級毒品，是否因吸毒過量所致，確切死因仍待解剖認定。檢警9日下午相驗完畢，PCR採檢為陰性，已排定12日週一下午複驗。

▼台北女見網友卻死亡，二名嫌犯被移送，前面為錢男，後為宋男 。（圖／記者吳世龍翻攝）