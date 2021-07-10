　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

IKEA熱狗咬一口噴1萬5！店外脫罩爽爽吃...「檢舉熱區」11人栽了

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

是有這麼好吃？難以抵擋美食誘惑，還是餓壞了？高雄市前鎮區IKEA店外，就有民眾因為脫下口罩，吃熱狗被警方開單，雖然被開單的民眾表示「法律規定不清楚」，不過戶外就是得戴口罩，規定非常明確，同時也因為再IKEA店外已經有被多次檢舉，所以員警認定為「熱區」，所以將加強開罰。

7月6日中午12時左右，有民眾檢舉前鎮區IKEA外有人未戴口罩吃東西，員警抵達現場之後，發現有一對男女正在戶外吃起了熱狗，員警蒐證之後對他們要開單，男子表示「只是短暫」脫下口罩，所以希望員警能夠通融，還認為自己法律規定並不明確，不過戶外戴口罩就跟騎機車要戴安全帽是一樣的，沒有「討論」空間，同時高雄市長陳其邁在三級警戒期間，也多次在防疫會議強調應該「強力執法」，所以員警開單告發，函送衛生局處理。

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過IKEA店外，近期經常接獲民眾未戴口罩脫下飲食的檢舉案件，前鎮分局表示已經將這個地點視為「檢舉熱區」，所以將會派員進行取締，目前已經有告發11件未戴口罩的違規行為。違反者可依傳染病防治法第36條，裁罰3000到15000元。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

垃圾袋裹嬰丟前鎮河！19歲女馬桶產子　嬤、父「遺棄屍體」起訴

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做

快訊／高雄民宅「土石灌入塞爆」母受困子獲救　牆倒客廳秒埋

快訊／高雄民宅遭土石衝入塞爆2人受困！牆倒客廳瞬間「淹沒」

快訊／莫德納湧長輩施打潮　高雄疫苗覆蓋率突破1成：27萬人接種

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊　

投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅　她做發財夢被驚醒

鳳山某大樓住戶全移檢疫旅館　律師問憑什麼？高雄市搬出法條

獨／直擊保時捷撞護欄！500萬洩「男男情」　他嘆：省3個月油錢

ET快訊
林依晨突解散陸工作室！網驚「要隱退了嗎」　經紀人曝真相
慶祝微解封開趴！桃園高調男反遭仇殺　深夜「抱腸等救護車」
弟帶乖巧女友回家　她一看揭「超毛真面目」急勸分手：跟10幾個
柔道黃小弟苦撐70天離世！媽追思會場落淚：一定幫帷帷討回公道
19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼
40歲女滿身汗「開冷氣秒睡」　一覺醒來竟變耳聾

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園19歲男群聚開毒趴…遭仇家揮刀狠砍！深夜「抱腸等救護車」

乩童性侵！　唬爛妙齡女「裸睡36天可救母」：神明附身不知道

柔道黃小弟苦撐70天離世！媽追思會場落淚：一定幫帷帷討回公道

IKEA熱狗咬一口噴1萬5！店外脫罩爽爽吃...「檢舉熱區」11人栽了

爭4000萬家產、嫉妒偏心疼哥哥　台大男冷血砸死母

19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼

保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水受困！離岸500公尺礁石上崩潰

快訊／26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「10萬元交保」

台大男被罵失控！拿「空氣加濕器」砸爛母親頭…哥見悲劇崩潰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

桃園19歲男群聚開毒趴…遭仇家揮刀狠砍！深夜「抱腸等救護車」

乩童性侵！　唬爛妙齡女「裸睡36天可救母」：神明附身不知道

柔道黃小弟苦撐70天離世！媽追思會場落淚：一定幫帷帷討回公道

IKEA熱狗咬一口噴1萬5！店外脫罩爽爽吃...「檢舉熱區」11人栽了

爭4000萬家產、嫉妒偏心疼哥哥　台大男冷血砸死母

19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼

保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水受困！離岸500公尺礁石上崩潰

快訊／26歲女南下見面陳屍房內　男網友稱約砲「10萬元交保」

台大男被罵失控！拿「空氣加濕器」砸爛母親頭…哥見悲劇崩潰

本土劇女星「大尺度解鎖辣照」！　美胸不藏了…釣出已婚男神告白

LIVE／搞威鸚鵡粉胸毛超誘人　在家逛壽山動物園看鸚鵡開槓

工地水泥地「蓋滿狗腳印」他尋兇手質問　卻反被歪嘴囂張臉鄙視！

林依晨突解散陸工作室！備孕3年網驚「要隱退了嗎」經紀人澄清真相

溫網／喬科維奇直落三闖男單決賽　距20冠只差最後一勝

桃園19歲男群聚開毒趴…遭仇家揮刀狠砍！深夜「抱腸等救護車」

快訊／連續3天疫情破最高紀錄！南韓「激增1378例」...急升最高警戒

疫苗搶打亂象！百萬身障者被排外　還有人沒病竟是第九類

大谷翔平百年奇才！　美國專欄作家驚嘆「隱藏的寶藏」

乩童性侵！　唬爛妙齡女「裸睡36天可救母」：神明附身不知道

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

社會熱門新聞

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

即／26歲女陳屍房內　男網友稱約砲交保

快訊／金門大學「4男2女學生」玩水！受困礁石上崩潰

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

正宮難產掉拿子宮…夫劈2女生3子帶回家喊：叫大媽！

他墜樓變碎肉　嫩妹抖曝：底下好多人

台北女會網友猝死！父悲認屍「死因曝光」

北市熱心警猝死　48歲不菸不酒

獨／17歲起砸百萬整形　超正單親媽：越假越好

更多熱門

相關新聞

廖人帥打完第2劑疫苗！

廖人帥打完第2劑疫苗！

廖人帥3月搬去上海打拼導演的工作後，乖乖在大陸登記排隊等疫苗，直到6月中旬才打到第一劑，事隔半個多月，他9日開心在Instagram宣布已經接種完第二劑，並PO手拿證明的自拍畫面，「我是超級賽亞人了！」

議員爆：西門紅樓酒吧工作人員竟打疫苗　副市長回應了

議員爆：西門紅樓酒吧工作人員竟打疫苗　副市長回應了

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄復興路派出所前鎮分局IKEA口罩熱狗

讀者迴響

熱門新聞

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

保險人妻對小王喊「最愛69」！內褲驗出精蟲慘了

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

消防員打撈浮屍超震撼　他花2年發明新裝備

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

譚德塞：誰沒疫苗誰死

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

辣妹沒脫褲尿尿　媽以為中邪！真相更傻眼

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面