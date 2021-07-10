IKEA熱狗咬一口噴1萬5！店外脫罩爽爽吃...「檢舉熱區」11人栽了

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

是有這麼好吃？難以抵擋美食誘惑，還是餓壞了？高雄市前鎮區IKEA店外，就有民眾因為脫下口罩，吃熱狗被警方開單，雖然被開單的民眾表示「法律規定不清楚」，不過戶外就是得戴口罩，規定非常明確，同時也因為再IKEA店外已經有被多次檢舉，所以員警認定為「熱區」，所以將加強開罰。

7月6日中午12時左右，有民眾檢舉前鎮區IKEA外有人未戴口罩吃東西，員警抵達現場之後，發現有一對男女正在戶外吃起了熱狗，員警蒐證之後對他們要開單，男子表示「只是短暫」脫下口罩，所以希望員警能夠通融，還認為自己法律規定並不明確，不過戶外戴口罩就跟騎機車要戴安全帽是一樣的，沒有「討論」空間，同時高雄市長陳其邁在三級警戒期間，也多次在防疫會議強調應該「強力執法」，所以員警開單告發，函送衛生局處理。

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾在IKEA店外脫罩飲食，被警方開單，同時這裡已經成為「取締熱區」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過IKEA店外，近期經常接獲民眾未戴口罩脫下飲食的檢舉案件，前鎮分局表示已經將這個地點視為「檢舉熱區」，所以將會派員進行取締，目前已經有告發11件未戴口罩的違規行為。違反者可依傳染病防治法第36條，裁罰3000到15000元。

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