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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨8立委喊話政府「即刻」凍漲油價　認30元緩漲機制門檻太高

▲▼民進黨立委陳亭妃、莊競程、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應、陳瑩8日上午召開「救急要到位，紓困更全面」線上記者會。（圖／取自記者會直播畫面）

▲民進黨正國會立委出面要求政府7月取消夏季電價、即刻凍漲油價。（資料照／陳亭妃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民進黨派系「正國會」立委9日發出聯合聲明，呼籲政府應苦民所苦，7月維持取消夏季電價，並且即刻凍漲95無鉛汽油油價，讓民眾感受到政府和人民站在一起。

民進黨立委吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應等正國會立委9日下午發出聯合聲明，呼籲台電7月維持取消夏夏季電價，中油也應該立即凍漲油價。

正國會立委表示，全國三級警戒持續至7月26日，呼籲政府應苦民所苦，7月維持取消夏季電價、凍漲油價，讓人民在最基本的民生需求上，普遍感受到政府對民眾配合防疫的感謝。

正國會立委指出，實施夏季電價的用意，是以價格差異引導民眾節電、降低用電尖峰負載，然而三級警戒延長之後，民眾開始分流、居家辦公，配合防疫的作為下，不應讓夏季電價成為民眾額外負擔，因此呼籲在用電無虞的前提下，台電7月應維持取消夏季電價。

在油價部分，正國會立委也說，中油回應已設有「緩漲機制」，但此緩漲機制，是95無鉛汽油漲至30元以上，才會吸收部分漲幅，這仍有許多不足之處。

正國會立委認為，台灣目前情況特殊、經濟活動改變，一般民眾用車需求用途為必要之通勤、基本必需品的出門採買，因此應該有更積極的作法，就是即刻凍漲95無鉛汽油油價，才能讓人民有感。

正國會立委強調，全國三級警戒延長至7月26日，代表7月至少有八成以上的天數，民眾仍處於不便之中，行政機關應有更積極且主動的政策，讓民眾感受到政府和人民站在一起。

對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪時表示，油電凍漲在這次的紓困預算當中，政府部門已經從善如流，民進黨團有聽到這樣的聲音，後續會忠實地將意見表達給行政院，建請經濟部進行滾動式檢討與調整。

劉世芳說明，夏月用電是以價制量的模式，政府希望全民節約用電，不過考量疫情會增加民生用電的負擔，站在中央政府的角度，兩者之間都會審慎評估，也希望這樣的聲音可以忠實地傳達，並且進行滾動式調整。

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