彰化餐廳「規模百人以下」開放內用　夜市限外帶

▲彰化縣長王惠美。（圖／資料畫面）

記者李忠憲／彰化報導

中央宣布微解封，彰化縣長王惠美9日宣布，規模100人以下餐廳如果可符合縣府新制定的相關防疫規定，就可開放內用，市場、夜市也可營業。她表示，不論是業者、員工或顧客，都應遵守相關規定，相信很快就能恢復正常生活。

彰化縣長王惠美表示，餐廳部分，規模100人以下的餐飲業符合以下規定者可以開放內用；其中從業人員健康管理部分，除了每日量體溫及健康狀況監測，均須戴口罩、勤洗手，外場人員須佩戴面罩。員工符合資格者應盡速預約施打疫苗；顧客用餐管理部分，現場仍採實聯制、量體溫，有發燒或上呼吸道症狀顧客禁止進入，除用餐時外，盡量配戴口罩，離開座位則須全程配戴口罩。

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▲彰化縣公布餐應內用相關指引。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化市場、夜市有限度開放。（圖／彰化縣政府提供）

在供餐及用餐管理環境部分，餐桌一律用隔板並採梅花座，桌距間保持1.5公尺。自助餐型態供餐，菜餚應加裝遮罩或隔板，開放性陳列菜餚(小菜)由服務人員服務，避免消費者近距離點餐。調理區(吧檯)應避免提供顧客用餐，供應餐點以個人套餐為優先，內用不共食。用餐時間以1小時為限，飲食場所每日定時環境清潔消毒至少1次。

她也說，針對市場、夜市等防疫管制，現場僅提供外送或外帶，應遵守「三禁措施」包括禁止內用、禁止試吃、禁止邊走邊吃；開放性陳列熟食，應加裝遮罩或隔板，由販售人員服務。

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