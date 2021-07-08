獨／三級警戒繼續延長　最新10大管制措施出爐

▲全國三級警戒擬延長至7/26，外出仍要戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握，指揮中心拍板三級警戒再延長兩週至7月26日，各行業有條件「微解封」，包含餐飲場所（餐廳、夜、美食街、美食區等），符合指揮中心指引得內用。不過，依然在三級警戒階段，指揮中心將落實職場及工作處所遵守企業持續營運指引，並強化落實市場及各行業防疫管理應變措施。

▲ 三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

適度鬆綁措施：

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。

三級警戒延長仍須關閉之場所：

(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三) 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。

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