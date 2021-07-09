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黃偉哲爭取5.6億設「農產冷鏈物流中心」　蘇貞昌同意補助

▲行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時指出，對於微解封各方意見，會滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝）

▲蘇貞昌與農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一及台南市長黃偉哲，視察台南玉井蒸熱廠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌9日與農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一及台南市長黃偉哲視察台南玉井蒸熱廠，除聽取目前水果外銷檢疫及整體農產冷鏈物流的簡報，也一併瞭解芒果外銷檢疫處理情形。

關心台南農產品行銷的立委郭國文、陳亭妃、賴惠員、林宜瑾，以及台南市議員陳秋宏也一同到場聽取簡報，並提出建議。

行政院長蘇貞昌首先稱讚台南市不僅防疫做的好，在幫助果農做行銷方面也很有效率，他表示台南的水果品質很好，政府的工作就是要幫忙果農將優質的水果賣到全世界，他也承諾會補助台南市設置農產冷鏈物流中心，並改善蒸熱廠的設備；他說政府花錢建設，就可為農民帶來幾十億的收入，本益比這麼高，怎麼可以不做！

而最近台南芒果正值盛產期，已採收約6成，蘇貞昌院長也視察目前芒果的蒸熱過程，以及蒸熱廠的量能，他也要求加快玉井農產加工及冷鏈物流中心推進速度，以發揮調節農產品產銷功能。

▲行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時指出，對於微解封各方意見，會滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲指出，物產豐饒一直是寶島台灣的特色，尤其是隨四季變化而依時令登場的各式各樣的水果，不僅種類豐富，品質、口感更是一流，這也讓台灣贏得水果王國的美名，而為了解決產銷失衡，讓台灣的水果開拓更廣大的市場，創造農民更大的收益，蘇貞昌院長特南下台南關心。

市長黃偉哲則表示，謝謝農委會跟中央幫忙，讓今年的芒果內外銷市場都打開來，在外銷方面，外銷韓國和日本的量都有增加；今年的外銷成績不錯，但希望明年再創佳績，台南要面對世界的挑戰，要打亞洲杯、世界盃，所以目前台南市政府配合農委會中長程「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫，將在蒸熱廠旁建置玉井農產加工及冷鏈物流中心，執行果品外銷低溫檢疫，打造蒸熱及低溫雙檢疫處理園區，提升果品品質與國際市場競爭力。

黃偉哲說，玉井蒸熱廠芒果蒸熱量逐年增加，2019年382公噸、2020年545公噸，今年截至9日止已經652公噸，於全台蒸熱廠中位居第一，但建廠至今將近18年，設備老舊急需更新，政府幫忙把外銷準備的設備做好，這是給農民釣竿，而不是直接買魚給農民吃，設備做好，就能讓農產品的品質以及農民的收入得到確保。

▲行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時指出，對於微解封各方意見，會滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝）

台南市農業局長謝耀清指出，南市府今年預定向農糧署爭取5.6億元，用於興建農產冷鍊物流中心及更新蒸熱廠老舊設備以及配合冷鏈物流中心設置，必須強化田間栽培，包括符合市場需求、保障品質安全及穩定供貨來源爭取「臺南市提升果樹產業競爭力輔導計畫」3000萬元，盼中央儘速核定經費，讓農產物流中心順利於今年底開工，111年底完工，藉由農產物流中心的建置，優化採前及採後處理、分級包裝、貯運系統。

謝耀清說，農產物流中心主要執行青果理貨與集貨、選別分級、預冷、低溫檢疫、加工等作業，設定處理青果包含芒果、鳳梨、蜜棗、番石榴、椪柑、楊桃、荔枝、文旦、木瓜、火龍果等低溫檢疫，主攻日本、韓國、美國、加拿大市場，青果處理量能每年預估可達5千公噸以上，青果處理及加工收益每年可達8億元。

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