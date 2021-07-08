台南市將增設3處大型疫苗接種站　黃偉哲：第一劑疫苗涵蓋率11.01％

▲台南市長黃偉哲表示，COVID-19疫苗會源源不絕的到，只是施打的量能有限，醫護人員也需要休息，希望大家能耐心地依序施打，也請不要挑疫苗 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增18例本土個案，台南連11+0，黃偉哲市長指出，台南市自7月1日起展開莫德納疫苗接種作業至7日止，已接種57600人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率已達11.01%，期盼7底能達到涵蓋率25％。

黃偉哲市長指出，為服務更多市民，台南市將增設接種站，包含7月9日於私立慈濟高級中學、7月10日新營體育場、7月11日慈濟基金會善化聯絡處，每處皆預計接種2500人，上述3天接種站開設時間皆為上午8時至中午12時，下午1時30分至5時30分；提醒65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者，預先透過「台南打疫苗」官方LINE帳號預約接種，登記時間至即刻起至8日晚間11時59分。

針對民眾關心疫苗接種問題，市長黃偉哲請民眾不要擔心，強調「疫苗絕對夠」，但也呼籲市民朋友不要挑疫苗打，施打疫苗不像在海灘撿貝殼，一定要撿到滿意，事實上每種疫苗都是得到世界衛生組織及各國政府的EUA緊急授權許可的，凡是合格的疫苗且經醫師評估身體狀況適合的市民，就應去施打。

台南市長黃偉哲表示，COVID-19疫苗會源源不絕的到，只是施打的量能有限，醫護人員也需要休息，希望大家能耐心地依序施打。目前在大型接種站的部分，已開放復興國中，另於新營和善化也分別加開了大型接種站，以方便溪北的市民施打，若是登記額滿了，也會再往後加開，65歲以上的民眾可透過「台南打疫苗」Line系統登記，50至64歲的朋友則可使用唐鳯政委的登記系統來登記，南市府和中央的登記系統沒有扞格的情形，請大家放心使用。

衛生局長許以霖也表示，台南市自7月1日起開打莫德納疫苗截至7日止，已接種57600人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率達11.01％，期盼月底能達到涵蓋率25％。

許以霖局長說明，台南市的疫苗施打率每日都有往上增加，後續還有台灣自行購買的4百多萬劑的莫德納疫苗會陸續到達，民眾若近期這波沒施打到，下一波或下下波還是會輪到，目前接種疫苗的登記措施很完善，請大家不用急著去施打現場排隊。

至於補教業者施打疫苗的部分，許以霖局長表示，會在全國防疫會議上策中央提出需求並幫忙爭取。

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