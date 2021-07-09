宅配運費農友吃不消！花蓮西瓜宅配補助　中央+縣府每箱50元

▲花蓮鼓勵農友拓展電商行銷，希望逐年增加瓜農自產自銷比例，提升農民收益。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台自5月19日起進入防疫三級警戒，民眾減少出門，全國各地包含菜市場、賣場等傳統通路的人潮顯著下降，國內訂單受到嚴重衝擊，為穩定西瓜價格，保障農民收益，花蓮向農糧署爭取西瓜宅配運費每箱獲補助45元，花蓮縣府加碼5元，總計每箱可獲50元運費補助。

花蓮大西瓜以盤商收購為大宗，農友利潤較低，縣府鼓勵農友積極拓展電商行銷、打造品牌等，希望能夠逐年增加瓜農自產自銷比例，提升農民們的收益。

▲中央補助西瓜宅配每箱45元，縣府加碼5元，總計每箱可獲50元運費補助。

但是農產品的宅配運費，佔售價的比例甚高，尤其今年新冠肺炎疫情仍未消減，花蓮縣政府於4月即向行政院農業委員會農糧署爭取針對西瓜直銷宅配運費協助提供補助，5月中全台新冠肺炎疫情大爆發，縣政府再次提出爭取，終獲農糧署核定，5月11日以後出貨者，給予西瓜宅配運費補助每箱45元，縣政府配合補助每箱5元，合計補助每箱50元。

農業處長吳昆儒表示，因為新冠肺炎疫情的影響，民眾在家用餐的比例增加，為因應防疫零接觸，網購宅配的需求大增，疫情期間，包括像蔬菜箱皆出現搶購熱潮，顯見農產品的行銷方式逐步在改變，農產宅經濟正逐漸成形。

花蓮縣政府希望藉由疫情帶來的危機變為轉機，鼓勵農友們發展農產品直銷宅配，拓展新的通路，而農業處也彙整轄內供貨農民團體及農民直銷供貨需求，爭取補助西瓜宅配運費，減輕農友們運費的負擔。

►腦公！你不可以賴帳喔

