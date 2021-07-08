今年芒果個人獨享　黃偉哲：物美價優更香甜要買要快

▲台南市長黃偉哲說，小、中果重約300公克至350公克，一顆一人獨享剛剛好，識貨的消費者購買要快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



受到3月至5月乾旱影響，今年芒果的小、中果比例較往年多，但是口感、香氣及品質都優於往年，台南市長黃偉哲說，小、中果重約300公克至350公克，一顆一人獨享剛剛好，識貨的消費者購買要快。





黃偉哲表示，市府研擬多項芒果產銷因應措施，除了積極拓展國內外銷售通路外，也媒合國營事業、南科園區及各大企業團購買小果禮盒，目前銷售量達2266公噸。芒果產期短，採收期集中，銷售即將進入尾聲，消費者想吃高品質的台南芒果要把握時機。





農業局長謝耀清指出，農業局已於5月10日公告啟動台南地區芒果收購加工計畫，核定17間加工廠申請收購3500公噸，藉由收購加工果有效調節鮮果市場供需，並為次級品開拓通路，提高果農收益，穩定產銷。





農業局表示，該局輔導轄內農會及合作社場推廣芒果小果禮盒，每箱6公斤16顆至18顆裝，果實大小適合個人獨享，一次吃一顆剛剛好，售價在350元至450元之間（不含運費），較大果禮盒實惠，送禮自用兩相宜，而且訂購100箱以上可定點送貨，歡迎民眾踴躍訂購（https://reurl.cc/gWrnRN）。

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