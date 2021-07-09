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三級警戒微解封民眾執疑標準不一　蘇貞昌：會滾動式調整回應

▲行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時指出，對於微解封各方意見，會滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時指出，對於微解封各方意見，會滾動式調整。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌在台南市視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形時，對於微解封有民眾質疑標準不一，衍生亂象之虞，幼、補教業者痛陳，快活不下去及家長不滿健身中心、電影院能開放，幼兒園、安親班為什麼不能？柯文哲抱怨「事前不溝通，看電視才知道」？蘇貞昌回應指出會滾動式調整。

行政院長蘇貞昌指出，因變種病毒肆虐，全世界都受到很大的衝擊，台灣也不例外，但非常感謝國人同胞的支持、地方政府的努力，全國一致，雖然我們還沒有三級警戒解除的條件，但是已經看到相當穩定，像台南市防疫工作就做得非常地好，黃偉哲市長帶著團隊非常努力，確診數就非常少。

蘇貞昌說，現在雖然不能解除三級警戒，但是可以彈性地調整，但因為百工萬業、各方各面，不是一次就能很周到，所以8日公布的規範，是一定要做到，而其他彈性調整的部分，是一個指引。各界有不同的情況，有些也讓地方政府可以視各地不同的情形，來做相當的彈性調整。而疫情指揮中心也蒐集各方的資料，他要求各部會就各地的業者、民情反映，隨時調整、滾動檢討，到7月13日還有一點時間，我們會再做各方面的調整回應。

有關朝野呼籲油電凍漲問題，蘇貞昌說我們油價有一個運作十幾年的機制，當油價一直往下走的時候，大家也都看到。但，現在油價往上走的時候，政府會依照這個機制，同時也有相關成本，由政府跟中油來吸收，但政府也會顧及民生，隨時盯緊整個進展，我們會做最好的因應。

有關台北市長柯文哲聲稱環南市場爆確診，中央與地方開記者會是「設局」，又說是義和團，蘇貞昌說，指揮中心已經有詳細的回應，大家都看到事實狀況。而當市場群聚爆發的時候，立刻指派陳時中部長、陳吉仲主委、王美花部長，還有王必勝執行長到現場，同時，相關的因應作為立即進行，現在也看到疫情有了控制，往好的發展最重要。

柯文哲批評紓困8400億亂花，會記在民進黨政府8年執政，也批是民進黨分贓，蘇貞昌表示，所有的人民納稅錢，政府小心謹慎、非常有效地運用，也受立法院監督。就以前瞻預算來說，如果不是我們有及早佈置相關的水利措施，這一次這麼百年大旱，我們老早就限水，老早就各地沒有水可用。

蘇貞昌說，各地的基礎建設種種，都看到地方政府非常努力爭取，不分黨籍，大家都搶著要。而各地立法委員回應民意的要求，也都看到，我們非常感謝，我們很多立法委員大家一起在立法院，大家來支持相關預算，並且嚴格監督，最後通過的預算都是一分一厘用在地方、用在人民的身上。我們希望不要有太多講不了解現況，也不了解人民的需要，也希望大家一起合作，才是國家能夠進步的基礎。

此外，有關白宮推文中含中華民國國旗，不過又刪除，白宮表示是工作人員無心之過，非美政策轉變，蘇貞昌對此也說，美國在拜登總統上任後，更進一步地在各個方面，非常細緻地對台灣的外交空間、對台灣的區域安全，甚至於對台灣的疫苗需要，為台灣發聲、為台灣出力，甚至於即時地派跨黨派的參議員坐著軍機到臺灣來宣布。而後來所運送來的疫苗更是3倍於當初承諾的數量，可以看到美國是用實際的行動，一步一步地讓世界更看到台灣，更給台灣非常有力的支持。至於，我們的友好國家夥伴們要怎麼樣戰略外交、整個應對，我們都非常尊重。

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