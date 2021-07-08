台南「三罩一套」微解封！2張圖看懂去那裡吃喝玩樂+管制措施

▲黃偉哲強調台南市做了一些調整，相關微解封措施在7月13日生效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告延長三級警戒至7月26日，台南市長黃偉哲宣布適度鬆綁相關措施，外出全程佩戴口罩，夜市、餐廳微解封，「三罩一套」保持安全距離1.5M，遵守防疫指引，台南市相關微解封措施，7月13日生效。

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黃偉哲指出，7月12日中央流行疫情指揮中心已經宣布，三級警戒從7月12日延長到7月26日，7月12日開始有一些比較微解封，對於一些特定場所可以做比較，相對比較寬鬆的措施的部分，中央停止室内5人、室外10人以上家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，嚴查不得營業之休閒娛樂場所，各級學校、幼兒園、兒童課照中心及補習班維持現行機制。

賣場及超市加強人流管制，結婚不宴客、喪禮不公祭，暫停宗教集會活動（如進香團、境、普渡）、宗教場所有條件開放，營業場所及洽公機關（構）落實人流管制、戴口罩、保持社交距離，職場及工作處所遵守企業持續營運指引，強化落實市場及各行業防疫管理應變措施。

有條件鬆綁對象（各級政府得視防疫需要因時因地整）戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班；室内：美術館、博物館、電影院、表演場館（無觀眾）、社教機構、文化中心、運動場館（游泳池除外）、高爾夫球場、餐飲場所（餐廳、夜市、美食街、美食區等）符合指揮中心指引得內用、國內小型旅行團（9人以下）、劇組拍攝，上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引實聯制、出入口管制、人流管控降載，維持社交距離除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件即時應變。

黃偉哲指出，台南是美食之都，小型的攤販或小吃攤特別的多，餐廳也很多，這一波我們希望說室內餐廳，還有有一些小吃店，希望大家遵守一些防疫相關規定，避免因為微解封而造成疫情上升，到時候又逼著大家必須要三級警戒，又必須要關閉一些場域場所，這樣對於整體經濟庶民的生活都非常不利，希望能夠讓台南市民，還有許多好朋友都能夠遍嚐台南美食。

另外，一些戶外場域，有一些旅宿業者，他們受到嚴重衝擊，希望業者依循這樣的一個行政指引、防疫指引，來做好這個相關營業，讓我們的消費者能夠在這些場域來消費。夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，遵守「三罩一套」防疫規定，鼓勵外帶，如內用要遵守1.5M社交距離及梅花座。

黃偉哲強調，在中央流行疫情指揮中心的防疫指引下，台南市做了一些市轄調整，包括餐館還有戶外美術館等等的，還有旅遊的地點的一些微解封的部分，但希望說大家能夠到好山好水或是好吃的地方，不管是吃東西或是觀賞藝術品，觀賞山光水色，都還是要留意相關的防疫規定避免違反，包括夜市這些地方，如果沒有辦法遵循防疫規定，市府也都有對應處理方式，希望大家都能夠平安。

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