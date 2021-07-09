跨國防疫齊心抗疫　馬尼拉經濟文化辦事處拜訪台南市勞工局

▲馬尼拉經濟文化辦事處代理代表留文克，率領相關人員拜訪台南市勞工局，感謝台南市政府對於菲律賓移工的照顧，讓移工可以在疫情嚴峻的條件下安心工作與生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馬尼拉經濟文化辦事處代理代表留文克，率領相關人員拜訪台南市勞工局，代理代表留文克表示感謝台南市政府對於菲律賓移工的照顧，讓移工可以在疫情嚴峻的條件下安心工作與生活。

代理代表留文克表示，希望與勞工局建立聯繫平台，期望透過該平台共同解決菲律賓移工的問題並終結不實流言，代理代表留文克亦針對菲律賓移工於疫情期間住宿及餐飲之問題提出意見交流。

台南市勞工局王局長鑫基表示，因應Covid 19 疫情變化，移工管理的措施或策略亦須隨著疫情調整，並遵照中央指示之防疫策略辦理。對於代理代表留文克所提出之意見，王局長鑫基表示將儘快建立成員有勞工局、馬尼拉經濟文化辦事處及轄內聘僱菲律賓移工人數較多的大型事業單位窗口平台，透過該平台可迅速的回應移工相關問題並終結不實流言。另將積極與移工宿舍及移工所屬事業單位溝通說明住宿相關規範須依據勞動部2021年6月29日勞動發管字第1100510318號函辦辦理，該函明確表示中央流行疫情指揮中心宣布第三級警戒期間，避免非必要外出及群聚限制等，是移工與國人受相同規範，應減少非必要外出，而非禁止外出。另也建議事業單位於防疫期間提供給移工之餐食也需偶爾變化菜色，以滿足移工餐食的需求。

勞工局將持續編製多國語言防疫宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導外，亦於勞工局網站建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。

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