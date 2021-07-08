黃偉哲推出41件台南限定紓困方案　緊急紓困高達7532.9萬元

▲台南市長黃偉哲指示各局處推出41案的台南限定紓困方案，緊急紓困金總經費已達7532.9萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣從5月間受新冠肺炎衝擊，中央宣布全台實施三級警戒以來，雖然中央也隨即投入巨額的紓困政策，但台南市長黃偉哲為讓紓困政策更迅速普及台南市各行各業，也指示各局處推出41案的台南限定紓困方案，根據台南市政府研考會統計，至7月7日為止，緊急紓困金總經費已達7532.9萬元。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府因為超前部署，在此波新冠肺炎疫情中，確診人數在六都中均保持最低，但因全台同島一命，受到北部疫情的拖累，台南市的經濟也受到衝擊，從5月中旬中央宣布全台三級警戒以來，台南市各行各業受到到很嚴重影響，除了中央的紓困政策外，台南市也推出限定紓困方案來搶救最基層、最弱勢的族群。

台南市政府研考會主委戴偉峻表示，台南限紓困方案共41案，至7月7日為止，總經費已經投入7532.9萬元，只要疫情沒有結束，仍會持續加碼，台南市政府各局處推出的緊急紓困方案依序為：

一、經發局推出台南便利送、青貸利息補貼、公有市場減收使用費和清潔費、道路型許可夜市免收道路使用費、減收商四開發土地租金等5案，總經費904.5萬元。二、社會局推出推廣長照機構外送服務、減租安南區鹽田里15戶安置住宅，總經費2.8萬元。

三、觀旅局推出觀光業紓困貸款利息補貼、旅宿業防疫整備紓困補助、旅行業防疫遠距辦公設備補助、獨居長者等候篩檢防疫旅館補助、載客小船及觀光管筏補貼、減（延、免）收租金等共13案，總經費3096.1萬元。四、農業局推出漁港區土地、批發市場攤位、蘭花園區溫室等減租方案，總經費94.6萬元。

五、勞工局推出加碼200名安心上工、加碼1000名勞工信貸利息補貼、減收關子嶺勞工育樂中心租金和推廣移工宿舍外送服務，總經費1113.8萬元。六、文化局推出藝文團體春季秋季補助、視覺藝術線上策展補助、表演藝術線上影片製作補助、藝術編創補助、線上好書導讀影片製作補助、委外藝文場館權利金減收和補貼演藝團體紓困貸款利息等8案，總經費1019.7萬元。

七、交通局推出補助便利送計程車運費、轉運站減收權利金和委外停車場延、減收權利金等3案，總經費243.8萬元。八、教育局推出提供學童線上學習設備等2案，總經費890.2萬元。九、財稅局推出減（延）租市有非公用房地、1000名保單借款利息補貼等2案，總經費131萬元。十、秘書處推出減、免收委外經營業者租金及權利金，總經費36.4萬元。



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