「會順夫妻」染疫痊癒！病房金婚揭婚紗　他哭：對不起是我害了你

▲花蓮慈院林欣榮院長(左二)，為王先生夫妻主持金婚大典並送上祝福。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年五月底，先後被確診感染新型冠狀病毒肺炎的王先生和王太太，因肺炎症狀嚴重，從專責醫院被轉送到花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，經過中西醫團隊合力照護後已病癒，七月七日下午，院長林欣榮與醫療團隊悄悄為這對結婚將滿五十年的夫妻，提前慶祝金婚，祝福戰勝病毒的他們，攜手度過更多的金色歲月。

「恭喜王先生、王太太抗『疫』成功，也恭喜你們金婚快樂！」七日下午，院長林欣榮、副院長何宗融、專責病房主任王智賢、護理部主任鍾惠君等人，致贈安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液給王先生夫妻。病房照護團隊在出院這天特別準備了小驚喜，為王太太戴上白色頭紗、王先生別上藍色領帶，在這象徵重生的日子裡，提前為他們慶祝五十年的金婚，讓這對夫妻非常感動。

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▲▼照護團隊特別準備了小驚喜，為王太太戴上白色頭紗、王先生別上藍色領帶，提前為他們慶祝金婚，讓這對夫妻非常感動。

林欣榮院長表示，從他們送至花蓮慈院第一天，就以中西醫合療方式來為他們治療，除了西醫標準用藥，中醫則以淨斯本草飲濃縮液搭配中藥粉一起調理身體，來加速復原；王先生夫妻從確診到現在復原良好能出院，前後經歷了三個病房團隊來照護，是不簡單的抗「疫」，出院這天，照護團隊的祝福，希望走過病苦的夫妻，猶如重生，攜手度過更多的金色歲月。

雖然是恩愛夫妻，但兩人染病之初，卻必須分隔兩病房，幸指揮中心五月底宣布專責病房可兩人一室時，內科加護病房主任陳逸婷、感染控制室等醫療團隊經過評估後，決定讓王先生夫妻兩人同室，當時負責通知夫妻兩人的二十東病房護理長張素雯表示，當她通知王先生能與太太住同一間病房時，王先生眼神整個亮起來，立刻答說：「OK！OK！」隔著門都能感受到王先生的開心。

六月十一日這大，兩人住進同一間病房裡，有陣子都沒看到太太的王先生感動到流淚並對著太太說：「老婆，終於看到你了！」而與先生同住後的王太太也因為有了另一半的鼓勵與支持打氣，變得更積極配合包含俯臥、下床漸進式活動等復健治療。

▲王太太拿出手繪的卡片感恩醫療團隊。

照護這對夫妻的護理師余晴也發現，他們住在一起之後，少了連日分隔兩室的焦慮與思念，不僅心情變好，加上醫師同時解釋兩人病情，兩人都能了解彼此的狀況外，也同步連線給住在國外的兒子，讓一家人更安心。

回想當時住院一個多月經歷，王太太表示，先生當時是有一點咳嗽，以為只是感冒而已，看了耳鼻喉科後，直到藥吃完時，還是有發燒，醫師建議他去篩檢，才發現自己確診，自己則是沒有症狀，後來就開始連續發燒六天，先生在住院期間還暈倒兩次，加上兩人肺炎症狀變嚴重，呼吸很喘，六月初就被轉送到花蓮慈院治療。

王太太說，住院時醫師建議他們俯臥，但是身體僵硬就像鐵板一樣，真的很不舒服，也沒力氣，就連親友打電話、傳訊息來關心都沒力氣接、也沒力氣看，那段時間很苦，還好有醫師細心問診治療、護理師把屎把尿非常有愛的照護他們，真的非常的感動，「人家說父母是最大的恩，我們的第二恩就是慈濟，感恩花蓮慈濟醫院救回我們的生命！」

緊緊牽著太太的手的王先生，回憶自己確診新冠肺炎時，忍不住掉淚懷著愧疚說道：「是我害了我太太！害她染疫」其實他也想過要放棄，但很捨不得家人，儘管非常害怕血，也曾因為看到自己的血而暈倒，但都努力撐下去，積極復健及接受治療，復原的不錯之後，還能用輪椅推太太去上廁所。

看著邊回憶邊流淚的先生，王太太說出愛的告白：「老公，我一點都沒有責怪你，所以你放心，老婆永遠都會支持你！」王先生也說，是太太的支持，他才能堅持下去。

▲非常愛太太的王先生，一直緊緊牽著太太的手。

「這兩隻兔子是我跟我先生，上面的雨傘是醫療團隊，像把大傘守護我們」王太太拿出手繪的卡片感恩醫師外，也畫了一張有著滿滿花朵與愛心的卡片，謝謝護理師小天使們的照護。

何宗融副院長也回贈淨斯本草飲及鮮花，恭喜他們重生也祝福他們結婚五十周年快樂，並與中醫師一起帶著王先生夫妻挑一小段「愛情的恰恰」；王智賢主任則是送上證嚴法師的祝福信，及素食小卡，王太太表示，在住院時，吃了素食餐，發現素食原來可以煮得這麼好吃，打破她對素食的刻板印象。

護理團隊也送上蛋糕及卡片來祝福，並從王先生與王太太兩人名字中取一字，合在一起的音就是「會順」，恭喜這對「會順夫妻」，祝福出院之後順順利利、平平安安，展開新生活。

花蓮慈院自五月中旬疫情爆發後，收治的十六位新冠肺炎確診病人，其中十位是重症，目前已累計十三位病人復原出院。

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