支持防疫人員　台積電慈善基金會張淑芬董事長捐贈台南醫療包1800套　

▲台積電慈善基金會捐贈醫療包1800套，提供安南醫院、成大醫院及奇美醫院等3家醫院作為醫護人員防疫使用，市長黃偉哲感謝讚揚董事長張淑芬熱心協助防疫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

財團法人台積電慈善基金會捐贈醫療包1800套，將提供台南市立安南醫院、成大醫院及奇美醫院等3家醫院作為醫護人員防疫使用，市長黃偉哲8日感謝讚揚基金會董事長張淑芬為第一線防疫人員設想，準備了非常實用醫療包，熱心協助防疫工作。



台南市長黃偉哲表示，感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長，能夠贈送醫療包給奇美醫院、市立安南醫院及成大醫院的第一線醫護人員，他們真的非常辛苦，不管在疫苗的施打、平常的醫療業務以及大型篩檢站的支援，都是盡心盡力，所以工欲善其事，必先利其器，希望藉著台積電慈善基金會捐贈的物資，能夠讓防疫人員得到更好的保護。



台積電慈善基金會在疫情嚴峻時期，即捐贈台南市政府「零接觸篩檢車」，讓醫護人員能在安全空間下進行採檢，強化台南市防疫篩檢量能。此次再捐贈第一線醫護人員最需要的髮帽、護目鏡、隔離衣、手套及鞋套等防護裝備，分別捐贈予奇美醫院500套、成大醫院500套、市立安南醫院300套，再加上先前台積電已捐贈奇美醫院500套防護裝備，總計共捐贈1800套防護物資，捍衛醫護人員的工作安全。



張淑芬表示，平常基金會做的事情都是走到第一線，這次因為疫情不能在外面亂跑，看到新聞中辛勞的單位、第一線的人員，他們的壓力跟辛苦令眾人感到不捨，大家再忍耐一下，能宅在家就不要亂跑，讓疫情早點過去，謝謝所有辛苦的醫護朋友們，加油！



台積電慈善基金會表示，第一線的醫護人員暴露於高風險場所，需要多一層防護來保障自身安全，有鑑於防疫物資種類繁多，常需個別購置，醫護人員在緊急狀況不見得可以完整取得，所以在張淑芬董事長的支持下，將防疫裝備從頭到腳，髮帽、護目鏡、隔離衣、乳膠手套及鞋套等常用的防疫用品整理成醫療包，一應俱全，並選用有衛福部醫器許可字號的合格醫療器材，讓醫護人員的防護更周全。

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