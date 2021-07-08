守護台南第一線警消！　議員媒介贈護目鏡、減壓醫學床墊、減壓枕

▲台南市議員陳怡珍、周麗津、鄭佳欣等人媒介企業捐贈防疫物資給台南市消防局及二分局警、消人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警消執勤防疫常暴露在高風險當中，防疫裝備需求量大，市議員陳怡珍、周麗津、鄭佳欣等人，8日媒合暖心廠商山水眼鏡公司、冠南眼鏡公司，捐贈1640個護目鏡給台南市政府消防局第五、六救災救護大隊及市警第二分局，供警消執勤時防護使用，盼讓辛苦的第一線執勤人員，更多一分保障，共同守護國人安全。

全台實施三級警戒後，消防人員全心投入防疫工作，疫情雖有減緩跡象但仍未完全控制，市議員陳怡珍、周麗津表示，消防救護人員是執行Covid-19疑似病例運送的第一線工作人員，肩負著防疫後送的重責大任，而警方則須協助各項防疫工作，包含疫調、失聯協尋、稽查未戴口罩、宣導防疫規定等，都暴露在高風險的環境中，暖心廠商山水眼鏡公司老闆高鐸峰、高均睿有鑑於此特贈500個護目鏡給臺南市政府消防局第六救災救護大隊及市警第二分局，盼能強化防護裝備，避免執行防疫工作時因防護物資缺乏而增加感染風險，讓警消在疫情期間執勤都能平平安安。

市議員鄭佳欣有感第一線警消人員在救護的過程中，都有染疫的風險，有完整的防護，才能安心守護傷病患健康，特別聯合冠南眼鏡公司捐贈第五大隊護目鏡1140支，提供第一線消防人員使用，以實際行動力挺抗疫英雄，一同守護民眾健康。由五大隊長邱淵明代表並同時回贈感謝狀。

張郁芬女士長期熱心公益，在謝立韋主任處得知消防人員長期處於高壓緊繃的工作環境下，高品質的睡眠更顯得重要，張郁芬女士在得知這項消息後，特別透過謝立韋主任捐贈TENDAYs高品質減壓醫學床墊30張及減壓枕9個給第五大隊，幫助消防人員處於高壓的工作環境下，也能在夜晚時睡得更健康，同時提升消防救災救護品質，而本次的捐贈則由消防局第五大隊大隊長邱淵明代表並同時回贈感謝狀，以感謝張郁芬女士及謝立韋主任的愛心。

消防局李明峯局長表示，在疫情爆發以來仍未完全控制的情況下，消防局人員不分晝夜在執行救護勤務時，如遇新冠肺炎確診或疑似病患時，病毒可能容易隨著飛沫四散，對警消人員的風險大增，若無配戴合適之防護裝備，警消同仁的健康安全將備受威脅。非常感謝各位議員與熱心企業捐贈防疫物資，讓辛苦的第一線抗疫警消人員能在保障自身安全前提下，安心投入新冠肺炎的救護工作。



台南市警二分局表示，感謝議員陳怡珍及高均睿先生以具體行動支持警察防疫工作，讓警察有更充足的資源得以整備應變疫情的發展，讓防疫更全面，員警執勤更安心，全心全力守護民眾健康與安全。

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