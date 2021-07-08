柯文哲去環南市場「被設局」？名嘴爆3疑點：真的被圍毆

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲7日表示，2日環南市場記者會是「被設局」，原以為是要與衛福部長陳時中開會，到了現場才發現被騙；不過指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，一開始就是講記者會。對此，名嘴羅友志就在臉書揭露3疑點，直言「柯文哲真的被設局圍毆。」

▲柯文哲稱2日到環南市場是被設局。（圖／記者呂佳賢攝）

羅友志8日在臉書貼出記者對話和2日環南市場記者會相關時序，只見記者上午10點46分收到通知，「林昶佐委員稍後將於11：30分至環南市場大門（台北市萬華區環河南路二段245號），參加指揮中心指揮官陳時中記者會，針對此次環南市場染疫事件發言，敬邀媒體朋友採訪，謝謝。」

▲羅友志揭露當天疑點。（圖／翻攝自Facebook／羅友志 友話直說，下同）

在1日發布的記者會時序圖中，則顯示2日上午10點47分指揮中心發布採訪通知。對此，羅友志質疑，首先，「立委辦公室比指揮中心還早一分鐘發布採訪通知。」其次，「記者會？不是說前進指揮中心設立協調會？」最後，「『針對』、『說話』，發採訪通知給記者，明天的陷阱，今天就傳『便便』」

羅友志直言，3點總和下來，是一般協調還是別有居心？「比3+11還毒，還說不是設局？」

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