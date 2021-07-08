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「亡藍必柯！柯文哲提款提很大」　黃光芹：藍營這2人沒有了

▲▼柯文哲合體趙少康直播。（圖／翻攝直播）

▲柯文哲合體趙少康直播。（圖／翻攝直播）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲7日與中廣董事長趙少康直播時火力全開，痛批中央引君入甕騙他去環南市場、700多人染疫死亡、恐嚇民進黨要公布總統府有幾支疫苗等。對此，資深媒體人黃光芹以「亡藍必柯」分析，柯文哲打的點都是藍營喜歡的議題，從此拚命提款，而國民黨前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜「沒有了」。

黃光芹8日在政論節目《新聞面對面》表示，如果就引君入甕4個字來講，這次柯文哲用的招數，綠營也被引君入甕，柯文哲提款，提政治紅利，當然是從反綠陣營去提，席捲整個反綠陣營裡面的政治紅利，第一、柯文哲說有時候都懷疑自己是共產黨，第二、柯文哲說陳時中EQ很高，下一句就酸陳時中不聽專家的；第三、對於疫苗，柯文哲批中央讓台灣死700多人。

黃光芹指出，柯文哲打的每個點，都是藍營很喜歡的議題，藍營後來就跟、喊話中央不要只講好心肝、支持公布總統府打疫苗名單，以前是亡秦必楚，現在是「亡藍必柯」，國民黨現在呈現很微妙的現象，侯友宜是藍營民調最高的，不跟侯友宜路線，反而全部跟柯文哲路線，趙少康自己能不能選都是個其次，趙少康才是深藍的，可能選票是最邊緣的，但找柯文哲來，產生化學效應，「所以柯P在這邊提款，提的很大嘛！」

黃光芹認為，民眾黨是一個長不大的政黨，現在非但博取10幾%的聲勢，又囊括整個反綠陣營精神領袖的共主形象出現，「他從此開始提款，以後就拚命提，所以這次柯P，你就可以看到，柯P還是有他這個策略所在，那幾個人沒有了，我認為沒有了，藍營的幾個人，朱立倫很急啊！趕快選黨主席啊！不在籍投票也可以，結果被打叉了，在立法院被駁掉了，他為什麼急？沒有聲量，不知道他存在的價值跟意義，跟未來可不可能，幫國民黨打贏這一場仗」。

黃光芹再指，「柯文哲取代了過去韓國瑜的那種現象，變成說韓國瑜也沒有了」，韓國瑜拚命送物資，每天一個人行走，可能還想再起，不能說被謝絕於戰場之外，必須要有點動作，像是推出《韓先生來敲門》，做很多訪問，可是現在這一席地位，柯文哲不像侯友宜那種保守理性的講話風格，昨天火花四射，每個都是新聞打點，「他在這時候發作，我覺得他還是有他的真正目標，而目前打點得分的分數是非常高的」。

對於藍營，黃光芹認為，藍營要看看，未來怎麼走這條路，以後所謂的合縱連橫，這個局很難排，「你們能夠捨掉自己的主體性嗎？你們捨掉自己藍營的大將嗎？還是你們可以開發新局，你們如果不跟柯P合作的話，未來這場戰三分天下，所謂反綠的這一大塊，它討不到好處的」。

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