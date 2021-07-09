「設局說」目的已達成！學者列柯文哲8謊言：草包不會新把戲

▲柯文哲7日合體趙少康直播，猛打中央。（圖／翻攝直播）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲7日與媒體人趙少康一同直播，痛批中央引君入甕騙他去環南市場、700多人染疫死亡、恐嚇民進黨要公布總統府有幾支疫苗等。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽點出柯文哲此舉背後真正目的，以及對市民的「真正威脅」，直言「老狗學不會新把戲，何況是個草包？」。

沈榮欽8日在臉書發文表示，當趙少康宣布要與柯文哲對談時，他就已預料柯文哲要利用這個機會抹黑，因為柯文哲正因為好心肝與振興醫院的特權疫苗遭受批評。他認為，這是柯文哲固定的行為模式，「只要柯文哲犯錯，就會發動政治鬥爭與文宣攻勢來轉移焦點，這是柯文哲從當選市長第一年就開始強調的『鯊魚戰術』。」

▲沈榮欽認為，柯文哲透過與趙少康的直播藉機抹黑。（圖／翻攝自Facebook／沈榮欽）

沈榮欽以「老狗學不會新把戲，何況是個草包？」比喻，柯文哲因為防疫無能，造成環南市場破口，中央因此介入協助防疫，但柯文哲當然不會感激，而是利用機會造謠中央「設局」，引起各方在防疫期間，仍不得不捲入口水戰，陳時中與莊人祥被迫澄清，「如今隨著證據浮出，毫不意外的，柯文哲說謊。」

沈榮欽提到，就算如此，柯文哲的目的也已經達成，「如今所有人都忙著澄清，好心肝與振興醫院的特權名單就此石沈大海。」而柯文哲另一項轉移焦點的方式，就是含沙射影要公佈總統府施打疫苗名單，也遭到台北市副市長蔡炳坤戳穿，中央的施打名單由中央造冊，逕赴醫院施打，北市府沒有名單，除非一一向台北市醫院查詢，才可能獲得名單。

▲柯文哲認為，他在2日的環南市場記者會遭到設局。（圖／資料照）

沈榮欽點出對市民真正的威脅所在，認為柯文哲曾經表示要將悠遊卡綁健保卡，讓環南市場的人可以刷悠遊卡進出，「但問題是柯文哲將悠遊卡交由網軍頭子邱昱凱管理，如今又要將健康資料交給邱昱凱，對向來有政治利益就揭露病人隱私的柯文哲而言，要期待他與網軍能夠守護市民隱私，無異於天方夜譚。」

沈榮欽感嘆，如今因為柯文哲防疫無能，全國人民依舊必須維持三級警戒，「要對抗柯文哲，就要將之當成認知戰處置，只有在每一次柯文哲出現時，都伴隨無所不在的質疑，至少如林昶佐一樣明確指出他的一項錯誤，柯文哲於媒體之所在，即具體反駁之所在，才是應對死要聲量柯文哲的方法。」

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