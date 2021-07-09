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柯文哲稱陳時中防疫「靠身後那排專家」　苦苓爆氣：檳榔仔不要臉

▲▼柯文哲合體趙少康直播。（圖／翻攝直播）

▲柯文哲合體趙少康直播，也談到指揮官陳時中的表現。（圖／翻攝自臉書直播）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲近來就防疫問題槓上中央，更認為指揮官陳時中「沒有多厲害」，只是靠身後那排專家，所以指揮體系一直以來都很「奇怪」，可以由前副總統陳建仁或副總統賴清德接手。對此，知名作家苦苓發文怒嗆，「檳榔仔你可以再不要臉一點！」

柯文哲7日接受資深媒體人趙少康專訪，談到陳時中的防疫表現，先是稱讚「他的EQ是我看過罕見地高」，不僅有耐心，講話四平八穩，都不會動怒。不過，他話鋒一轉，也說防疫有成「不是陳時中多厲害」，只要政治不凌駕專業，靠身後「那排專家」就沒問題，因為那些人以前都是自己同事。

柯文哲以新加坡為例，稱新加坡防疫表現傑出，正是因為「沒有奇奇怪怪政治的扭曲」，反觀台灣在這場防疫作戰中太多政治扭曲，應該要抽離政治形態，不要別有用心，這樣一來聽專家的話防疫就不會差到哪去。

趙少康則批評，台灣有成不是陳時中的功勞，而是老百姓遵守防疫規定，但現在疫情演變成這樣，應該換掉陳時中，只是執政當局派不出人來取代了。此時，柯文哲接話，「有啦，把陳建仁、賴清德換上」。

柯文哲疑惑，指揮官怎麼會給衛福部長從頭做到尾？更何況防疫還牽涉紓困、疫苗採購，「一直覺得這指揮體系很奇怪，沒道理」。

▲▼柯文哲稱陳時中防疫「靠身後那排專家」　苦苓爆氣：檳榔仔不要臉。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

▲苦苓發文怒嗆柯文哲「檳榔仔不要臉」。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

對此，苦苓在臉書發文暗諷，「打爛仗的敗軍之將，不但頻頻謊報軍情，還敢說要換指揮官、還敢恐嚇總司令...檳榔仔你可以再，不要臉一點！」

許多綠營網友也附和，「罷免柯文哲，趕出台北市」、「罪魁禍首就是台北市長，不然早就解封了」、「三級一再延長，就是雙北市害的」，還有人說，「相較之下，韓總機好像沒那麼壞」、「換個角度想，他跑去藍營攪和也算是好事一件！」

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