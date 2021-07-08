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快訊／環南市場2442人大規模PCR　抓出3陽「2人CT值待判讀」

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務。醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR 。（圖／記者李毓康攝）

▲環南市場持續進行PCR篩檢工作 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但台北市部分卻因為批發市場大量篩檢，不斷有新的確診個案出現。針對7月8日環南市場篩檢報告，台北市政府指出，截至晚間10點30分為止，共篩檢2442人，PCR陽性者有3人，但其中有2名陽性者因為是透過快速PCR方法找出，CT值還有待判讀。

環南市場8日在6樓停車場，進行第2次PCR篩檢，由亞東醫院負責協助，造冊人數為3300人，截至晚間10點30分為止，共篩檢2442人，台北市政府也再度強調，7月9日起，須持8日以後的陰性證明才能進入環南市場。

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增21例新冠肺炎確診病例，分別為18例本土、3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。個案分布以台北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，7月4日至今，松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區2例；中正區0例；大同區0例；萬華區6例；文山區0例；南港區0例；內湖區0例；士林區2例；北投區0例；總計15例，而昨日確診數為5人。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區9例；大安區9例；中山區18例；中正區13例；大同區12例；萬華區45例；文山區13例；南港區1例；內湖區1例；士林區15例；北投區12例；總計152例。比起昨天統計數據為148人，共新增了4人。

柯文哲表示，檢查起來，上禮拜確診人數還是相當多，雖然比前一週人數少一點，但沒有如預期減一半。柯解釋，大規模篩檢抓出相當多無症狀黑數是很大原因。

柯文哲指出，這禮拜再觀察看看，7月1日在批發市場打了1.4萬支疫苗，再經過大規模PCR篩檢，這禮拜確診人數應該會減少相當多，這禮拜應該是最重要的觀察期，牽涉到底要不要微解封的問題；柯說，所謂新常態就是因應當時的狀況來調整，與疫情共存的文化，慢慢大家要想辦法習慣。

▲▼台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，台北市長柯文哲到現場視察篩檢作業。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
柯文哲去環南市場「被設局」？　他爆3疑點：真的被圍毆
快訊／環南市場篩檢　3人PCR陽性

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