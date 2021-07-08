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戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼　退休書記官聯手企業捐面罩

▲曾與染疫司機接觸的移工逃逸至山區部落，仁愛鄉公所進行大清消。（圖／資料照片，仁愛鄉公所提供）

▲曾與染疫司機接觸的移工逃逸至山區部落，仁愛鄉公所進行大清消。（圖／資料照片，仁愛鄉公所提供）

記者高堂堯／南投報導

屏東縣先前爆發Delta變種病毒群聚感染，一名印尼籍漁工和染疫的白牌車司機接觸過，原應居家隔離，日前卻搭車到仁愛鄉華崗山區打工，遭仁愛警分局查獲，警消人員在沉重心理壓力下，仍挺身戒護該名移工下山送往集中檢疫所安置；台南退休書記官潘敏捷事後特地捐贈180個防護面罩，盼讓警方守護原鄉時更無後顧之憂。

▲善心人士齊心護原鄉，仁愛警防疫添利器。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲善心人士捐贈防護面罩，仁愛警防疫添利器。（圖／記者高堂堯翻攝）

該名移工在6月26日進入仁愛山區，所幸他和15名在地接觸者經過PCR採檢後為陰性，但仍震驚整個仁愛鄉；仁愛警分局指出，Delta變種病毒來勢洶洶，6月27日深夜查獲該移工時，每個人都避之唯恐不及，唯獨執行戒護勤務的華崗所長李錫湟、翠巒所長洪宗文臉上毫無懼色，為防疫和守護原鄉而默默付出，旁人均為之動容。

▲屏東逃逸移工在南投山區接觸者15人，專案PCR採檢結果皆陰性。（圖／資料照片）

▲屏東逃逸移工在南投山區接觸者15人，專案PCR採檢結果皆陰性。（圖／資料照片）

台南地方法院退休書記官潘敏捷得知相關訊息後，認為山區偏鄉防疫資源不足、警方又長期處於第一線，健康受到威脅，轉知朋達國際欣創生醫公司總裁鄭恩哲，由潘敏捷親送180個附有護目鏡的防護面罩到仁愛警分局，除了肯定警方為圍堵Delta變種病毒延燒的奉獻，也希望為原鄉的防疫工作盡一份心力。

仁愛警分局長莊順智表示，在目前疫情尚未穩定之際，潘敏捷和鄭恩哲的義舉讓同仁在執勤時得到了進一步保障，對此致上深深感謝。
 

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