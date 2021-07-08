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屏東Delta有移動雷區？同搭防疫專車　楓港9人解隔又隔離　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣5、6日兩天，陸續增加2名確診者，由於先後與染Delta白牌車司機有過接觸，也曾同搭防疫專車送隔離，感染源待釐清，不過，卻有隔離者友人向媒體投訴，防疫專車車上雖只有10多人且採梅花座，但空間密閉也沒隔板區隔，有同車民眾因此「解除隔離後又再隔離」，質疑防疫因應太寬鬆。

▲屏東枋山、枋寮染疫關係圖 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東枋山、枋寮染疫關係圖 。（圖／屏東縣政府提供）

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▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲防疫專車，未設隔離板。（民眾提供）

屏東縣府表示，當時採用防疫巴士載送隔離，車上均有依照防疫原則，如全程戴口罩、保持社交距離採梅花座、上車前每人噴酒精等。且每趟車次跑完皆需完成全車消毒，才會再執行下一趟任務，落實防疫措施 。

投訴民眾表示，5、6日兩天，屏東傳出確診案「15163、15184」，他們除了與染Delta白牌車司機案14298有接觸外，也懷疑是上月26日，與白牌車司機妻子案「14595」所搭防疫巴士同車（赴高雄集中檢疫所隔離）而染疫。

投訴指出，友人與白牌車司機確診妻（案14595）沒搭同輛防疫巴士，已經解隔健康返家，但曾與案14595同車的17位隔離者，6月30日曾解隔返回楓港，但前天又被通知回隔離所報到，讓村民擔心有再被感染的風險。

屏東縣政府說，由於被移往集檢所的隔離者中，有三位與白牌車司機直接接觸者確診，分別是「14905」、「15163」、「15184」，可能感染源包括14298、防疫巴士同車者，縣府慎重起見，決定把同車的人全部延長居隔，以減少風險。

縣府表示，但居隔期的計算是與確診者最後接觸日的隔天起算14天，因此，當晚搭防疫巴士者分別與枋山群聚案的確診者有不同時間的接觸，因此解隔離時間不同，其中9位原本在6/30解隔，又重新召回採檢隔離。

縣府又說，為防堵疫情採取加嚴措施，就已解除居家隔離者召回集檢所計有9人，並進行採檢，均陰性，評估無社區感染風險，故無社區消毒的之需求。

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