柯文哲轟政府意識型態鬥上海復興　民進黨團嗆：不要帶頭放假訊息

▲民進黨立法院黨團召開「管制措施調整，防疫民生兼顧」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲7日批評政府因「大中華代理區」為由，不願意向上海復星採購BNT疫苗，政府堅持意識形態「實在太過分」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政反批，台灣在採購其他疫苗都沒有出現問題，背後是政治的因素，柯文哲不要故意遮掩事實的存在。

民進黨團8日上午召開「管制措施調整，防疫民生兼顧」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

鄭運鵬表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已經說明的很清楚，雙方合約早在今年1月就送到德國原廠，只是因為我國的名詞更改為台灣，後來遭到德國原廠已讀不回，「中間有沒有上海復星的角色，並不是政府考慮的重點」，也沒有人在排斥上海復星的角色。

鄭運鵬說明，陳時中已經表明尊重商業機制，柯文哲顯然是搞不清楚狀況，或者是對於上海復星的中國代理商特別有優惠，很遺憾柯文哲抱持著自己的想像，一直認為中國的上海復星很委屈，「這是他自己在資訊、態度上要調整，不是政府單方面的問題」。

鄭運鵬批評，柯文哲不知道是從哪裡得來的消息，每次都把自己的誤解當作新聞在處理，企圖製造民眾對政府的不信任，他如果認為台北市政府也常常被惡意的資訊扭曲、覺得不公平，就不要帶頭放假訊息。

羅致政指出，如果上海復星真的擁有所謂的大中華代理權，BNT德國原廠一開始就不可能跟台灣有任何商業接觸與談判，所以商業機制根本不會是問題，只不過最後礙於政治因素遭推翻，就是中間殺出政治干擾。

羅致政說，中國國台辦不是經濟商業單位，而是一個政治單位，所以柯文哲不要倒果為因，反而是在幫中國擦脂抹粉、合理化中國對台灣的政治打壓，非常不厚道，台灣在採購其他疫苗都沒有出現類似的問題，「背後真正是政治的因素，不要故意遮掩事實的存在」。

劉世芳表示，包括鴻海集團創辦人郭台銘、台積電、慈濟基金會等民間團體，都在法律上及德國、美國政府的協助之下，不辭辛勞地購買BNT疫苗，民進黨政府非常感謝，「我們認為曙光到了，而且有正向發展」。

劉世芳說明，中國製造的疫苗只有科興與國藥兩種，目前全台灣也只有非常少數的人，對於施打科興、國藥疫苗有興趣，民進黨政府從來不會阻止想要施打中國疫苗的人到對岸施打，但是回到台灣之後，還是要依照居家格檢疫等方式處理。

劉世芳強調，政府在乎的是疫苗品質是否由德國原廠授權、代理，並且完全尊重國際商業機制的處理，所以陳時中在意的還是疫苗的品質以及全國人民的健康，跟意識型態完全沒有關係。

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