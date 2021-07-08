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還原2日環南狀況　林勝東：完全不知道陳時中、柯文哲要來

▲ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，環南市場自治會長林勝東陪同市長視察篩檢作業。 。（圖／記者李毓康攝）

▲環南市場自治會長林勝東。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日還原2日與衛福部長陳時中視察環南市場狀況，結果發生立委林昶佐嗆聲一事，直言「原來設局都設好了」，原本中央是說要開會，沒想到農委會、經濟部都來了；但指揮中心說，一開始就說是記者會。面對雙方說法對不起來，環南市場自治會長林勝東表示，自己完全不知道陳時中要來，也不知道柯文哲要來，是後來才知道的。

柯文哲8日上午9時45分視察環南市場大規模PCR，面對媒體提問「設局說」，柯文哲完全不回應。而林勝東受訪時表示，自己之前不認識柯文哲，2日是當上會長後首次互動，以前只有在宮廟慶典有合照過，也沒交談過。

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，台北市長柯文哲在副市長黃珊珊陪同下到現場視察篩檢作業。。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

林勝東還原2日狀況，提及當天就是趕快解決確診、市場如何處理等問題，其他都不知道。被問到事前是否知道為「記者會」？林勝東說，「我不知道，那天我真的整個早上在做防疫。」

媒體追問，是否知道陳時中要來？林勝東表示，「我也不知道他要來，完全不知道，整個早上在做防疫，哪知道誰要來。」

林勝東說，「包括柯文哲要來，我也不知道，是後來才知道的！」自己整天早上都在通知攤商做整理撤攤，陳時中、柯文哲來之後，就是讓對方了解目前接到的消息，然後整個市場要撤離做消毒，「至於誰要來，我完全不知道，整個早上忙到血壓飆高。」

針對「設局說」，林勝東強調，「這我不知道！」現在環南是全台最乾淨的公有市場，人員也很乾淨，場地也乾淨，希望消費者趕快幫幫攤商，「讓我們攤商有生意做，恢復正常生活，我只求這個。」

▲ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，環南市場自治會長林勝東陪同市長視察篩檢作業。 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 台北市環南市場出現新冠肺炎群聚感染確診案例，指揮中心決定針對批發市場相關從業人員與攤商展開第2次的PCR核酸篩檢，由亞東醫院團隊負責設立篩檢站，執行PCR採檢任務，台北市長柯文哲到現場視察篩檢作業。。（圖／記者李毓康攝）

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