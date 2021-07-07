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總統合法接班人竟「感染新冠病逝」　海地宣布進入戒嚴狀態

▲▼海地首都太子港，總統府國家宮與戰神廣場周邊景觀。（圖／路透）

▲海地總理宣布國家進入戒嚴。圖為太子港總統府國家宮與戰神廣場周邊景觀。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）遇刺，代理總理約瑟夫（Claude Joseph）7日宣布海地進入「戒嚴狀態」。約瑟夫強調，實施戒嚴是為了避免國家陷入動亂，並誓言將幕後兇手繩之以法。

根據CNN報導，約瑟夫表示，經過內閣部長召開特別會議後，決定宣布海地進入戒嚴。根據海地法律，國家緊急狀態共有三個級別，由低至高分別為「緊急狀態」、「戒嚴狀態」和「戰爭狀態」。

戒嚴意味著海地將關閉所有邊境，並且在國內實施臨時性的戒嚴法，而海地軍隊和海地國家警察將有權根據戒嚴法令執法。

約瑟夫呼籲海地國民保持冷靜，並且保證會揪出所有涉案兇手。約瑟夫說，這對海地和海地人民而言是非常悲傷的一天，但政府並不希望國家陷入動亂。根據稍早前的聲明，海地總統摩依士7日凌晨1時左右在自宅遭槍殺。

摩依士遇刺後，目前暫時並不確定誰有權合法接任總統職務。根據海地全國法官協會主席莫蘭（Jean Wilner Morin）的說法，一般情況下會由最高法院院長代理總統職務，但海地最高法院院長西爾維斯特（René Sylvestre）近期感染新冠病毒後病逝，其葬禮原定在7日舉行。

莫蘭說，代理總理約瑟夫若想代行總統職務，依法必須獲得國會批准，但由於政局動盪，海地國會選舉已經延宕超過一年，國會大多數席次懸缺，實際上等同沒有國會，因此約瑟夫無權接管國家。

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

雖然海地眾議院全數席次懸缺，但參議院仍有三分之一議員在任。莫蘭認為，海地參議院領袖蘭伯特（Joseph Lambert）或許能合法代行總統職務。

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