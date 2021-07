海地通訊部長：刺殺總統兇嫌「多人已落網」

記者張靖榕/綜合外電報導

海地總統摩伊士(Jovenel Moïse)6日被一群疑為傭兵團的槍手暗殺身亡後,該國通訊部長伊坎斯特斯(Frantz Exantus)7日表示,周三晚間6點左右,國家警察已在佩爾蘭(Pelerin)逮補一夥嫌犯。

▲海地總統遭暗殺,當晚監視器畫面顯示槍手有組織性地進攻。(圖/翻攝自Twitter/@madanboukman)

根據最新消息指出,數名嫌犯在摩伊士被暗殺後的24小時內落網,伊坎斯特斯證實這項消息,並承諾會提出更多細節。

Here are the mercenaries that assassinated the tyrant of #Haiti. They were Spanish speaking! Who hired them? Where was his security? Clearly, he was taken out by the same entities (local bourgeoisie mafia or foreign imperialists) that imposed him on the people. pic.twitter.com/6JKjgeBD2n