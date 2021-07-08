涉暗殺海地總統　4殺手遭擊斃2人落網！第一夫人身中多槍抵美搶救

記者詹雅婷／綜合外電報導

友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）家中遇刺身亡，第一夫人瑪婷身受重傷，現已抵達佛州當地醫院接受治療，外傳她的手臂、大腿中彈，手部、腹部傷勢嚴重。。與此同時，警方證實，相關人員當時擊斃4名嫌疑犯，另有2人落網。

▲友邦海地總統摩依士家中遇刺身亡。（圖／路透）

綜合華盛頓郵報、路透等外媒報導，依據臨時總理喬塞德（Claude Joseph）聲明，6日晚間至7日凌晨1點之間，一群講西班牙語的身分不明人士，襲擊摩依士住處，導致摩依士死亡，第一夫人瑪婷（Martine Moïse）重傷。

另據紐約郵報指出，瑪婷當地7日下午3時30分左右搭機抵達美國佛州，並前往邁阿密傑克森紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）治療身上的槍傷。外傳她的手臂、大腿中彈，手部、腹部傷勢嚴重。

海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）透露，在整個過程當中有3名警察被槍手挾持為人質，並於7日獲釋。海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）則表示，瑪婷身受重傷，狀況危急。

▲案發當下的監視器畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／@madanboukman）

目前海地由臨時總理喬塞德接管，該國進入戒嚴狀態，關閉國際機場。他在接受美聯社專訪時呼籲，要針對此次暗殺事件啟動國際調查，與此同時，即將在今年舉行的選舉應該要舉辦。

美國總統拜登則表示，暗殺行為令人髮指，如今海地的情勢令人擔憂，美方將持續為當地安全穩定努力並從旁協助，也希望第一夫人瑪婷身體康復。

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