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曾到海地出差！他大馬路上遇黑幫掃射「步槍抵著頭」：千萬別去

▲▼海地首都太子港，總統府國家宮與戰神廣場周邊景觀。（圖／路透）

▲海地首都太子港，總統府國家宮與戰神廣場周邊景觀。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moïse）不幸遇刺身故，一名網友分享去海地出差的驚魂記，差一點就死在當地，前去工作的途中，在馬路上被開槍掃射，車子被2、30人持槍包圍，手機、錢包、護照都被搶走，還被關在民房軟禁當人質，奉勸大家不要輕易到當地遊玩，「殺人跟喝水一樣」。

該網友在PTT發文，兩年前到海地出差，前往工作的途中，在大馬路被開槍掃射，一群人被拖下車後遭到搜身，「生平第一次被人用步槍抵著頭，手機、錢包、護照都被洗劫一空，搶完還被關在民房軟禁當人質」，事後，有人透過關係付了贖金，他們才獲救，後來移動就有警察開路保護。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO到海地出差遇黑幫。（圖／翻攝自PTT）

他提到，當時有一個國外技術團的加拿大人，當場被槍殺身亡，智利大使在另一個工區視察也被開槍脅持，大貨車常常連人帶車被劫走，「黑幫猖獗程度導致根本沒有國家想投資海地，所以很多建設都是靠國際救濟」。

他指出，海地算是美國在加勒比海的防禦鏈之一，目的在於牽制古巴的軍事威脅，美國政府扶植摩依士上台後，海地就陷入政府軍與反政府勢力的內亂，叛亂勢力與黑幫有著密不可分的關係，且海地幾乎無海防能力，中南美洲的黑槍要走私到海地超容易，「導致黑幫如同軍閥一樣，佔據各大城市的陰暗處，黑幫火力之強大，遠遠不是台灣8+9（小屁還）的土槍可比擬」。

他也透露，黑幫首領名為Arnel Joseph，是盤踞在首都太子港的大幫派，甚至會主動攻擊警察，不過Arnel Joseph今年逃獄後，很快就被槍殺，「一代首領歸天，自然就有新的勢力頂上來，地下武裝勢力永遠不可能撲滅」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友驚呼，「還好你平安回來了」。（圖／翻攝自PTT）

不過，海地也是有治安好的地方，他表示，在首都的山上有一塊地區是白人的居住地，「相較於其他貧困地區治安算是好很多了」，餐廳門口會站著兩個手持AK-47的守衛保護客人用餐，量販店每隔一兩個走道，就有一個帶槍警衛。最後，他奉勸大家，沒事不要隨便跑到海地，雖然當地海岸很美，「但三不五時就在武裝暴動，殺人跟喝水一樣」。

貼文一出，網友們表示，「過去還有毒梟政權，後來某國派兵幫忙」、「你那時候有閃幾滴尿出來嗎」、「看到一半還以為是講哪部電影」、「樓主拍電影阿」、「相比之下，台中只是在幼兒園程度」。也有網友感嘆，「台灣只能跟這樣的國家建交嗎？」

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